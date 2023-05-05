С начала года в Прикамье произошли сотни ландшафтных пожаров

Большинство ландшафтных пожаров произошло по вине человека
новость из сюжетаЛесные пожары в России 2023
В Пермском крае с начала 2023 года спасателями ликвидировано 353 ландшафтных пожара. Большая часть возгораний произошла по вине человека, сообщается в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.
«С начала года в Пермском крае ликвидировано 353 ландшафтных пожара. Сгорело более 540 Га сухой растительности. Большинство пожаров произошло по вине человека», — сообщается в ведомстве.
В краевом МЧС напоминают, что с 30 апреля 2023 года в регионе действует особый противопожарный режим. «Поджог травы, костры, непотушенные сигареты, искра — все это может стать причиной возгораний», — напоминают в ведомстве.
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