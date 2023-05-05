05 мая 2023

С начала года в Прикамье произошли сотни ландшафтных пожаров

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Сельское хозяйство, сельхозпереработка. Пермь, лесные пожары, дым в небе
Большинство ландшафтных пожаров произошло по вине человека Фото:
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Лесные пожары в России 2023

В Пермском крае с начала 2023 года спасателями ликвидировано 353 ландшафтных пожара. Большая часть возгораний произошла по вине человека, сообщается в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю.

«С начала года в Пермском крае ликвидировано 353 ландшафтных пожара. Сгорело более 540 Га сухой растительности. Большинство пожаров произошло по вине человека», — сообщается в ведомстве.

В краевом МЧС напоминают, что с 30 апреля 2023 года в регионе действует особый противопожарный режим. «Поджог травы, костры, непотушенные сигареты, искра — все это может стать причиной возгораний», — напоминают в ведомстве.

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В Пермском крае с начала 2023 года спасателями ликвидировано 353 ландшафтных пожара. Большая часть возгораний произошла по вине человека, сообщается в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю. «С начала года в Пермском крае ликвидировано 353 ландшафтных пожара. Сгорело более 540 Га сухой растительности. Большинство пожаров произошло по вине человека», — сообщается в ведомстве. В краевом МЧС напоминают, что с 30 апреля 2023 года в регионе действует особый противопожарный режим. «Поджог травы, костры, непотушенные сигареты, искра — все это может стать причиной возгораний», — напоминают в ведомстве.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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