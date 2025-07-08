Хедлайнером пермского фестиваля станет Татьяна Овсиенко

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Татьяна Овсиенко приедет с концертом в Пермь
Татьяна Овсиенко приедет с концертом в Пермь Фото:

Певица Татьяна Овсиенко станет главным артистом фестиваля «Стар фест». Он пройдет на эспланаде 12 и 13 июля.

«Хедлайнером фестиваля станет Татьяна Овсиенко», — уточнили в 59.RU. В программе запланированы не только выступления известных исполнителей, но и тематические музыкальные сеты, рассчитанные на широкую аудиторию.

Кроме сольного концерта Татьяны Овсиенко, гостей фестиваля ожидает русский народный рейв, а также выступление группы El Capitan. Программа мероприятия рассчитана на два дня и включает разнообразные музыкальные направления и форматы.

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Певица Татьяна Овсиенко станет главным артистом фестиваля «Стар фест». Он пройдет на эспланаде 12 и 13 июля. «Хедлайнером фестиваля станет Татьяна Овсиенко», — уточнили в 59.RU. В программе запланированы не только выступления известных исполнителей, но и тематические музыкальные сеты, рассчитанные на широкую аудиторию. Кроме сольного концерта Татьяны Овсиенко, гостей фестиваля ожидает русский народный рейв, а также выступление группы El Capitan. Программа мероприятия рассчитана на два дня и включает разнообразные музыкальные направления и форматы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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