Хедлайнером пермского фестиваля станет Татьяна Овсиенко

Татьяна Овсиенко приедет с концертом в Пермь
Певица Татьяна Овсиенко станет главным артистом фестиваля «Стар фест». Он пройдет на эспланаде 12 и 13 июля.
«Хедлайнером фестиваля станет Татьяна Овсиенко», — уточнили в 59.RU. В программе запланированы не только выступления известных исполнителей, но и тематические музыкальные сеты, рассчитанные на широкую аудиторию.
Кроме сольного концерта Татьяны Овсиенко, гостей фестиваля ожидает русский народный рейв, а также выступление группы El Capitan. Программа мероприятия рассчитана на два дня и включает разнообразные музыкальные направления и форматы.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!
Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!