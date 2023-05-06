В Сургуте начался ледоход. Видео

07 мая 2023 в 18:31 Размер текста - 17 +

Лед на Оби начал движение в районе речпорта Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Сургуте (ХМАО) 7 мая начался ледоход на реке Обь. Об этом сообщается в местном telegram-канал Omedia. «Пошла», — говорится в сообщении к видео. В комментариях подписчики обрадовались данному событию. Уточняется, что движение льда началось в районе речпорта. Ранее URA.RU сообщало, что ледоход пришел в Нижневартовск. Пользователи местных пабликов сняли видео и поделились им в соцсети.

В Сургуте (ХМАО) 7 мая начался ледоход на реке Обь. Об этом сообщается в местном telegram-канал Omedia. «Пошла», — говорится в сообщении к видео. В комментариях подписчики обрадовались данному событию. Уточняется, что движение льда началось в районе речпорта. Ранее URA.RU сообщало, что ледоход пришел в Нижневартовск. Пользователи местных пабликов сняли видео и поделились им в соцсети.