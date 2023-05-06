Лед на Оби начал движение в районе речпорта
В Сургуте (ХМАО) 7 мая начался ледоход на реке Обь. Об этом сообщается в местном telegram-канал Omedia.
«Пошла», — говорится в сообщении к видео. В комментариях подписчики обрадовались данному событию. Уточняется, что движение льда началось в районе речпорта.
Ранее URA.RU сообщало, что ледоход пришел в Нижневартовск. Пользователи местных пабликов сняли видео и поделились им в соцсети.
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