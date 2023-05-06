06 мая 2023
05 мая 2023

В Сургуте начался ледоход. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Поездка в Махнево, ледоход, природа урала, река тагил, весна
Лед на Оби начал движение в районе речпорта Фото:

В Сургуте (ХМАО) 7 мая начался ледоход на реке Обь. Об этом сообщается в местном telegram-канал Omedia.

«Пошла», — говорится в сообщении к видео. В комментариях подписчики обрадовались данному событию. Уточняется, что движение льда началось в районе речпорта.

Ранее URA.RU сообщало, что ледоход пришел в Нижневартовск. Пользователи местных пабликов сняли видео и поделились им в соцсети.

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В Сургуте (ХМАО) 7 мая начался ледоход на реке Обь. Об этом сообщается в местном telegram-канал Omedia. «Пошла», — говорится в сообщении к видео. В комментариях подписчики обрадовались данному событию. Уточняется, что движение льда началось в районе речпорта. Ранее URA.RU сообщало, что ледоход пришел в Нижневартовск. Пользователи местных пабликов сняли видео и поделились им в соцсети.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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