06 мая 2023
05 мая 2023

В Нижневартовске начался ледоход. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города. Нижневартовск, ледоход, обь, льдины
Ледоход в Нижневартовске начался в ночь с 6 на 7 мая Фото:

В Нижневартовске начался ледоход на реке Обь в ночь с 6 на 7 мая. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.

«Нижневартовск, сегодня ночью к нам пришел ледоход. Как только рассвело, сняли для вас небольшой ролик», — сообщается в telegram-канале «Типичный краб | Нижневартовск».

Ранее URA.RU рассказало, что в Нижневартовске прогнозировали начало ледохода 5 мая, допуская погрешность в несколько суток. Вскрытие Оби в Сургуте ожидается через два-три дня.

Видео: telegram-канал «Типичный краб | Нижневартовск»

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В Нижневартовске начался ледоход на реке Обь в ночь с 6 на 7 мая. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях. «Нижневартовск, сегодня ночью к нам пришел ледоход. Как только рассвело, сняли для вас небольшой ролик», — сообщается в telegram-канале «Типичный краб | Нижневартовск». Ранее URA.RU рассказало, что в Нижневартовске прогнозировали начало ледохода 5 мая, допуская погрешность в несколько суток. Вскрытие Оби в Сургуте ожидается через два-три дня. Видео: telegram-канал «Типичный краб | Нижневартовск»
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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