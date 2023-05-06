В Нижневартовске начался ледоход. Видео

07 мая 2023 в 04:58 Размер текста - 17 +

Ледоход в Нижневартовске начался в ночь с 6 на 7 мая Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В Нижневартовске начался ледоход на реке Обь в ночь с 6 на 7 мая. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях. «Нижневартовск, сегодня ночью к нам пришел ледоход. Как только рассвело, сняли для вас небольшой ролик», — сообщается в telegram-канале «Типичный краб | Нижневартовск». Ранее URA.RU рассказало, что в Нижневартовске прогнозировали начало ледохода 5 мая, допуская погрешность в несколько суток. Вскрытие Оби в Сургуте ожидается через два-три дня. Видео: telegram-канал «Типичный краб | Нижневартовск»

В Нижневартовске начался ледоход на реке Обь в ночь с 6 на 7 мая. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях. «Нижневартовск, сегодня ночью к нам пришел ледоход. Как только рассвело, сняли для вас небольшой ролик», — сообщается в telegram-канале «Типичный краб | Нижневартовск». Ранее URA.RU рассказало, что в Нижневартовске прогнозировали начало ледохода 5 мая, допуская погрешность в несколько суток. Вскрытие Оби в Сургуте ожидается через два-три дня. Видео: telegram-канал «Типичный краб | Нижневартовск»