Ледоход в Нижневартовске начался в ночь с 6 на 7 мая
В Нижневартовске начался ледоход на реке Обь в ночь с 6 на 7 мая. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.
«Нижневартовск, сегодня ночью к нам пришел ледоход. Как только рассвело, сняли для вас небольшой ролик», — сообщается в telegram-канале «Типичный краб | Нижневартовск».
Ранее URA.RU рассказало, что в Нижневартовске прогнозировали начало ледохода 5 мая, допуская погрешность в несколько суток. Вскрытие Оби в Сургуте ожидается через два-три дня.
Видео: telegram-канал «Типичный краб | Нижневартовск»
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