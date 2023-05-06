06 мая 2023

В челябинском нацпарке площадь лесного пожара выросла в 10 раз. Фото, видео

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Рейд по лесным пожарам. Тюмень, огонь, лес горит, лесной пожар, лесные пожары, тушение лесных пожаров
Площадь лесов нацпарка, охваченных огнем, выросла до 1012 га Фото:
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В национальном парке «Зигальга» Челябинской области площадь лесных пожаров выросла в 10 раз до 1012 га. Об этом сообщили в пресс-службе Поисково-спасательной службы региона. С возгоранием борются четвертые сутки.

«Четвертые сутки на территории национального парка „Зигальга“ ведутся напряженнейшие работы по локализации и ликвидации лесного пожара. По состоянию на 7 мая общая площадь леса, охваченного пожаром, составила одну тысячу двенадцать гектаров», — сообщили в пресс-службе Поисково-спасательной службы региона.

По данным ведомства, в ликвидации огня участвуют сотрудники парка и лесничеств, а также пожарной охраны, МЧС и спасатели двух отрядов областной Поисково-спасательной службы. Команда спасателей остается на месте ЧП.

Ранее стало известно, что пожар в нацпарке «Зигальга» начался 4 мая, к этому моменту огнем пройдено более тысячи га леса. Одной из причин возгорания мог стать костер, который оставили после себя туристы-сплавщики. Главы поселков Меседа и Тюлюк, которые расположены рядом с нацпарком, организовали сбор волонтеров для помощи в тушении пожара.

Пожар в особо охраняемой природной зоне начался 4 маяф
Пожар в особо охраняемой природной зоне начался 4 маяф

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В национальном парке «Зигальга» Челябинской области площадь лесных пожаров выросла в 10 раз до 1012 га. Об этом сообщили в пресс-службе Поисково-спасательной службы региона. С возгоранием борются четвертые сутки. «Четвертые сутки на территории национального парка „Зигальга“ ведутся напряженнейшие работы по локализации и ликвидации лесного пожара. По состоянию на 7 мая общая площадь леса, охваченного пожаром, составила одну тысячу двенадцать гектаров», — сообщили в пресс-службе Поисково-спасательной службы региона. По данным ведомства, в ликвидации огня участвуют сотрудники парка и лесничеств, а также пожарной охраны, МЧС и спасатели двух отрядов областной Поисково-спасательной службы. Команда спасателей остается на месте ЧП. Ранее стало известно, что пожар в нацпарке «Зигальга» начался 4 мая, к этому моменту огнем пройдено более тысячи га леса. Одной из причин возгорания мог стать костер, который оставили после себя туристы-сплавщики. Главы поселков Меседа и Тюлюк, которые расположены рядом с нацпарком, организовали сбор волонтеров для помощи в тушении пожара.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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