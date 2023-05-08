Турция отказалась присоединяться к санкциям США против России

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Введение санкций против России навредит Турции, заявил Мевлют Чавушоглу Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Турция не поддерживает присоединение к односторонним санкциям США и Евросоюза (ЕС) против России, так как такое решение негативно отразится на развитии турецкой экономики. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

«Турция не будет присоединяться к односторонним санкциям США и ЕС против России», — передает слова Чавушоглу телеканал LiderHaber. Он подчеркнул, что переход к подобной политике поставит крест на получении Турцией выгоды и затормозит ее в развитии, что не входит в интересы турецкого правительства.

Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что введение санкций против России также негативно скажется на турецкой энергетике. Заместитель председателя турецкой оппозиционной партии «Хорошая партия» Ахмет Камиль Эрозан считает, что Турция не обязана беспрекословно подчиняться риторике западных стран, передает Life.

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Турция не поддерживает присоединение к односторонним санкциям США и Евросоюза (ЕС) против России, так как такое решение негативно отразится на развитии турецкой экономики. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. «Турция не будет присоединяться к односторонним санкциям США и ЕС против России», — передает слова Чавушоглу телеканал LiderHaber. Он подчеркнул, что переход к подобной политике поставит крест на получении Турцией выгоды и затормозит ее в развитии, что не входит в интересы турецкого правительства. Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что введение санкций против России также негативно скажется на турецкой энергетике. Заместитель председателя турецкой оппозиционной партии «Хорошая партия» Ахмет Камиль Эрозан считает, что Турция не обязана беспрекословно подчиняться риторике западных стран, передает Life.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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