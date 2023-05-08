Сенатор от ХМАО Эдуард Исаков в рамках поездки в ДНР и ЛНР доставил бойцам из Югры разминирующего робота-сапера. Об этом политик сообщил в своем telegram-канале.
«Для наших саперов привез от друзей губернатора Югры разминирующего робота-сапера и именные посылки. Враги оставили тысячи мин, и, я уверен, что этот аппарат спасет не одну жизнь наших отважных воинов и мирное население», — говорится в сообщении.
Помимо этого, Исаков доставил медицинское оборудование. Медики в зоне СВО заказывали дефибриллятор, стерилизатор, электрокардиограф, облучатель-рециркулятор, фельдшерский набор, мешок дыхательный, стетоскоп и щит спинальный иммобилизационный.
Ранее URA.RU сообщало, что сенатор от ХМАО Эдуард Исаков во время поездки в зону СВО передал бойцам современный дрон, способный развивать скорость свыше 140 километров в час. Устройство попросил передать солдатам руководитель завода «Электромаш» Андрей Дубровский.
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