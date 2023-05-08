08 мая 2023
07 мая 2023

Сенатор от ХМАО привез в зону СВО робота-сапера. Видео

Сенатор от ХМАО Исаков доставил в зону СВО робота-сапера и медоборудование
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Боевое слаживание мобилизованных на Чебаркульском полигоне ЦВО. Челябинская область, учения, армия, военные, солдаты, оружие, вооружение, война, мина, бойцы, минное поле, боевые действия, полигон, сво, боевое слаживание, кошка сапера
Робот-сапер позволит разминировать мины, оставленные ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Сенатор от ХМАО Эдуард Исаков в рамках поездки в ДНР и ЛНР доставил бойцам из Югры разминирующего робота-сапера. Об этом политик сообщил в своем telegram-канале.

«Для наших саперов привез от друзей губернатора Югры разминирующего робота-сапера и именные посылки. Враги оставили тысячи мин, и, я уверен, что этот аппарат спасет не одну жизнь наших отважных воинов и мирное население», — говорится в сообщении.

Помимо этого, Исаков доставил медицинское оборудование. Медики в зоне СВО заказывали дефибриллятор, стерилизатор, электрокардиограф, облучатель-рециркулятор, фельдшерский набор, мешок дыхательный, стетоскоп и щит спинальный иммобилизационный.

Ранее URA.RU сообщало, что сенатор от ХМАО Эдуард Исаков во время поездки в зону СВО передал бойцам современный дрон, способный развивать скорость свыше 140 километров в час. Устройство попросил передать солдатам руководитель завода «Электромаш» Андрей Дубровский.

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Сенатор от ХМАО Эдуард Исаков в рамках поездки в ДНР и ЛНР доставил бойцам из Югры разминирующего робота-сапера. Об этом политик сообщил в своем telegram-канале. «Для наших саперов привез от друзей губернатора Югры разминирующего робота-сапера и именные посылки. Враги оставили тысячи мин, и, я уверен, что этот аппарат спасет не одну жизнь наших отважных воинов и мирное население», — говорится в сообщении. Помимо этого, Исаков доставил медицинское оборудование. Медики в зоне СВО заказывали дефибриллятор, стерилизатор, электрокардиограф, облучатель-рециркулятор, фельдшерский набор, мешок дыхательный, стетоскоп и щит спинальный иммобилизационный. Ранее URA.RU сообщало, что сенатор от ХМАО Эдуард Исаков во время поездки в зону СВО передал бойцам современный дрон, способный развивать скорость свыше 140 километров в час. Устройство попросил передать солдатам руководитель завода «Электромаш» Андрей Дубровский.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...