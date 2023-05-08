Сенатор от ХМАО привез в зону СВО робота-сапера. Видео

Сенатор от ХМАО Исаков доставил в зону СВО робота-сапера и медоборудование

09 мая 2023 в 02:16 Размер текста - 17 +

Робот-сапер позволит разминировать мины, оставленные ВСУ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Сенатор от ХМАО Эдуард Исаков в рамках поездки в ДНР и ЛНР доставил бойцам из Югры разминирующего робота-сапера. Об этом политик сообщил в своем telegram-канале. «Для наших саперов привез от друзей губернатора Югры разминирующего робота-сапера и именные посылки. Враги оставили тысячи мин, и, я уверен, что этот аппарат спасет не одну жизнь наших отважных воинов и мирное население», — говорится в сообщении. Помимо этого, Исаков доставил медицинское оборудование. Медики в зоне СВО заказывали дефибриллятор, стерилизатор, электрокардиограф, облучатель-рециркулятор, фельдшерский набор, мешок дыхательный, стетоскоп и щит спинальный иммобилизационный. Ранее URA.RU сообщало, что сенатор от ХМАО Эдуард Исаков во время поездки в зону СВО передал бойцам современный дрон, способный развивать скорость свыше 140 километров в час. Устройство попросил передать солдатам руководитель завода «Электромаш» Андрей Дубровский.

Сенатор от ХМАО Эдуард Исаков в рамках поездки в ДНР и ЛНР доставил бойцам из Югры разминирующего робота-сапера. Об этом политик сообщил в своем telegram-канале. «Для наших саперов привез от друзей губернатора Югры разминирующего робота-сапера и именные посылки. Враги оставили тысячи мин, и, я уверен, что этот аппарат спасет не одну жизнь наших отважных воинов и мирное население», — говорится в сообщении. Помимо этого, Исаков доставил медицинское оборудование. Медики в зоне СВО заказывали дефибриллятор, стерилизатор, электрокардиограф, облучатель-рециркулятор, фельдшерский набор, мешок дыхательный, стетоскоп и щит спинальный иммобилизационный. Ранее URA.RU сообщало, что сенатор от ХМАО Эдуард Исаков во время поездки в зону СВО передал бойцам современный дрон, способный развивать скорость свыше 140 километров в час. Устройство попросил передать солдатам руководитель завода «Электромаш» Андрей Дубровский.