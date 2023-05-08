Скандальный посол Украины в Германии набросился на своего коллегу из-за Дня Победы

Замглавы МИД Украины Мельник: отказ Макеева от возложения цветов к мемориалам в Берлине — это пощечина

09 мая 2023 в 09:19 Размер текста - 17 +

Андрею Мельнику не понравилось, что Макеев отказался возложить цветы к мемориалам Фото: МИД Украины/mfa.gov.ua Посол Украины в Германии Алексей Макеев отказался возложить цветы к советским мемориалам в столице страны. Такой поступок возмутил скандального заместителя главы МИД Украины Андрея Мельника, который восхвалял украинского лидера и организатора националистического движения на Западной Украине Степана Бандеру. «Это пощечина нашим предкам, что Макеев отказался от давней просьбы к Бундестагу воздвигнуть в Берлине мемориал миллионам украинских жертв нацистского террора», — отметил Андрей Мельник в разговоре с RND . Он подчеркнул, что отказ от традиционного возложения цветов к мемориалу в районе Берлина Тиргартена является непростительной ошибкой. Мельник расценил данный факт так, словно в его лицо бросили перчатку. Ранее украинское посольство в ФРГ заявило, что формат празднования Дня Победы будет изменен. Так, дипломаты отказались возлагать венки к советским мемориалам в Берлине. Однако цветы появятся у центрального немецкого мемориала памяти жертв войн и тирании, передает «Национальная служба новостей».

Посол Украины в Германии Алексей Макеев отказался возложить цветы к советским мемориалам в столице страны. Такой поступок возмутил скандального заместителя главы МИД Украины Андрея Мельника, который восхвалял украинского лидера и организатора националистического движения на Западной Украине Степана Бандеру. «Это пощечина нашим предкам, что Макеев отказался от давней просьбы к Бундестагу воздвигнуть в Берлине мемориал миллионам украинских жертв нацистского террора», — отметил Андрей Мельник в разговоре с RND. Он подчеркнул, что отказ от традиционного возложения цветов к мемориалу в районе Берлина Тиргартена является непростительной ошибкой. Мельник расценил данный факт так, словно в его лицо бросили перчатку. Ранее украинское посольство в ФРГ заявило, что формат празднования Дня Победы будет изменен. Так, дипломаты отказались возлагать венки к советским мемориалам в Берлине. Однако цветы появятся у центрального немецкого мемориала памяти жертв войн и тирании, передает «Национальная служба новостей».