08 мая 2023

Скандальный посол Украины в Германии набросился на своего коллегу из-за Дня Победы

Замглавы МИД Украины Мельник: отказ Макеева от возложения цветов к мемориалам в Берлине — это пощечина
© Служба новостей «URA.RU»
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Андрей Мельник. stock, мельник андрей
Андрею Мельнику не понравилось, что Макеев отказался возложить цветы к мемориалам Фото:

Посол Украины в Германии Алексей Макеев отказался возложить цветы к советским мемориалам в столице страны. Такой поступок возмутил скандального заместителя главы МИД Украины Андрея Мельника, который восхвалял украинского лидера и организатора националистического движения на Западной Украине Степана Бандеру.

«Это пощечина нашим предкам, что Макеев отказался от давней просьбы к Бундестагу воздвигнуть в Берлине мемориал миллионам украинских жертв нацистского террора», — отметил Андрей Мельник в разговоре с RND. Он подчеркнул, что отказ от традиционного возложения цветов к мемориалу в районе Берлина Тиргартена является непростительной ошибкой. Мельник расценил данный факт так, словно в его лицо бросили перчатку.

Ранее украинское посольство в ФРГ заявило, что формат празднования Дня Победы будет изменен. Так, дипломаты отказались возлагать венки к советским мемориалам в Берлине. Однако цветы появятся у центрального немецкого мемориала памяти жертв войн и тирании, передает «Национальная служба новостей».

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Посол Украины в Германии Алексей Макеев отказался возложить цветы к советским мемориалам в столице страны. Такой поступок возмутил скандального заместителя главы МИД Украины Андрея Мельника, который восхвалял украинского лидера и организатора националистического движения на Западной Украине Степана Бандеру. «Это пощечина нашим предкам, что Макеев отказался от давней просьбы к Бундестагу воздвигнуть в Берлине мемориал миллионам украинских жертв нацистского террора», — отметил Андрей Мельник в разговоре с RND. Он подчеркнул, что отказ от традиционного возложения цветов к мемориалу в районе Берлина Тиргартена является непростительной ошибкой. Мельник расценил данный факт так, словно в его лицо бросили перчатку. Ранее украинское посольство в ФРГ заявило, что формат празднования Дня Победы будет изменен. Так, дипломаты отказались возлагать венки к советским мемориалам в Берлине. Однако цветы появятся у центрального немецкого мемориала памяти жертв войн и тирании, передает «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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