08 мая 2023

В Нижнем Тагиле открыли пилоны с именами погибших на спецоперации. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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На мемориал нанесли 22 фамилии погибших бойцов Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) в День Победы открыли пилоны с именами погибших на спецоперации на Украине. Об этом сообщили в пресс-службе городской мэрии.

«По традиции глава Нижнего Тагила 9 Мая возложил цветы к монументу „Брод в неизвестность“, который установлен в память о тагильчанах, погибших в локальных войнах. Сегодня на пилонах мемориала появились фамилии тех, кто погиб в СВО», — пишет пресс-служба Нижнего Тагила на официальном сайте.

Всего к списку героев, погибших в Афганистане, Нагорном Карабахе и Северном Кавказе, добавилось еще 22 фамилии. Владислав Пинаев отметил вклад мужчин в победу. «Мы увековечиваем память тех, кто не вернулся из зоны проведения спецоперации. Мы гордимся каждым из них», — заявил мэр.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года по указу президента России Владимира Путина. Российский лидер неоднократно заявлял, что главной целью операции является защита мирного населения Донбасса.

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В Нижнем Тагиле (Свердловская область) в День Победы открыли пилоны с именами погибших на спецоперации на Украине. Об этом сообщили в пресс-службе городской мэрии. «По традиции глава Нижнего Тагила 9 Мая возложил цветы к монументу „Брод в неизвестность“, который установлен в память о тагильчанах, погибших в локальных войнах. Сегодня на пилонах мемориала появились фамилии тех, кто погиб в СВО», — пишет пресс-служба Нижнего Тагила на официальном сайте. Всего к списку героев, погибших в Афганистане, Нагорном Карабахе и Северном Кавказе, добавилось еще 22 фамилии. Владислав Пинаев отметил вклад мужчин в победу. «Мы увековечиваем память тех, кто не вернулся из зоны проведения спецоперации. Мы гордимся каждым из них», — заявил мэр. Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года по указу президента России Владимира Путина. Российский лидер неоднократно заявлял, что главной целью операции является защита мирного населения Донбасса.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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