В Нижнем Тагиле открыли пилоны с именами погибших на спецоперации. Фото

09 мая 2023 в 15:29 Размер текста - 17 +

На мемориал нанесли 22 фамилии погибших бойцов Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Нижнем Тагиле (Свердловская область) в День Победы открыли пилоны с именами погибших на спецоперации на Украине. Об этом сообщили в пресс-службе городской мэрии. «По традиции глава Нижнего Тагила 9 Мая возложил цветы к монументу „Брод в неизвестность“, который установлен в память о тагильчанах, погибших в локальных войнах. Сегодня на пилонах мемориала появились фамилии тех, кто погиб в СВО», — пишет пресс-служба Нижнего Тагила на официальном сайте. Всего к списку героев, погибших в Афганистане, Нагорном Карабахе и Северном Кавказе, добавилось еще 22 фамилии. Владислав Пинаев отметил вклад мужчин в победу. «Мы увековечиваем память тех, кто не вернулся из зоны проведения спецоперации. Мы гордимся каждым из них», — заявил мэр. Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года по указу президента России Владимира Путина. Российский лидер неоднократно заявлял, что главной целью операции является защита мирного населения Донбасса. Фото: сообщество «Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте» Фото: сообщество «Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте» Фото: сообщество «Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте» Фото: сообщество «Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте»

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) в День Победы открыли пилоны с именами погибших на спецоперации на Украине. Об этом сообщили в пресс-службе городской мэрии. «По традиции глава Нижнего Тагила 9 Мая возложил цветы к монументу „Брод в неизвестность“, который установлен в память о тагильчанах, погибших в локальных войнах. Сегодня на пилонах мемориала появились фамилии тех, кто погиб в СВО», — пишет пресс-служба Нижнего Тагила на официальном сайте. Всего к списку героев, погибших в Афганистане, Нагорном Карабахе и Северном Кавказе, добавилось еще 22 фамилии. Владислав Пинаев отметил вклад мужчин в победу. «Мы увековечиваем память тех, кто не вернулся из зоны проведения спецоперации. Мы гордимся каждым из них», — заявил мэр. Спецоперация на Украине началась 24 февраля 2022 года по указу президента России Владимира Путина. Российский лидер неоднократно заявлял, что главной целью операции является защита мирного населения Донбасса.