09 мая 2023

В Екатеринбурге побили температурный рекорд восьмилетней давности

© Служба новостей «URA.RU»
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В Екатеринбурге 9 мая стал самым холодным днем за последние восемь лет Фото:

В Екатеринбурге 9 мая побили температурный рекорд, который держался с 2015 года. Согласно данным синоптика Алексея Пулина, среднесуточная температура была +6,4 градуса по Цельсию — это самый холодный день за последние восемь лет.

«В Екатеринбурге дневной максимум температуры составил +13,7 градусов тепла, ночной минимум -0,4 градусов. Среднесуточная температура +6,4 градуса — это самый холодный день 9 мая с 2015 года», — написал Алексей Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

По данным синоптика в ближайшие дни на территории Свердловской области продлится холодная погода. В Екатеринбурге 10 мая ожидается переменная облачность без осадков с максимальной температурой +18 градусов. При это в Свердловской области в этот же день столбик термометра будет колебаться от +13 до +18 градусов тепла.

Ранее URA.RU передавало слова научного руководителя Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда, что пожары, которые начались в Свердловской области, на 99% вызваны человеком, а не природными катаклизмами. Также агентство передавало слова синоптика Михаила Леуса, что дождей на Среднем Урале не будет минимум до 15 мая.

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В Екатеринбурге 9 мая побили температурный рекорд, который держался с 2015 года. Согласно данным синоптика Алексея Пулина, среднесуточная температура была +6,4 градуса по Цельсию — это самый холодный день за последние восемь лет. «В Екатеринбурге дневной максимум температуры составил +13,7 градусов тепла, ночной минимум -0,4 градусов. Среднесуточная температура +6,4 градуса — это самый холодный день 9 мая с 2015 года», — написал Алексей Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». По данным синоптика в ближайшие дни на территории Свердловской области продлится холодная погода. В Екатеринбурге 10 мая ожидается переменная облачность без осадков с максимальной температурой +18 градусов. При это в Свердловской области в этот же день столбик термометра будет колебаться от +13 до +18 градусов тепла. Ранее URA.RU передавало слова научного руководителя Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда, что пожары, которые начались в Свердловской области, на 99% вызваны человеком, а не природными катаклизмами. Также агентство передавало слова синоптика Михаила Леуса, что дождей на Среднем Урале не будет минимум до 15 мая.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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