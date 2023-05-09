В Екатеринбурге побили температурный рекорд восьмилетней давности

10 мая 2023 в 06:21 Размер текста - 17 +

В Екатеринбурге 9 мая стал самым холодным днем за последние восемь лет Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Екатеринбурге 9 мая побили температурный рекорд, который держался с 2015 года. Согласно данным синоптика Алексея Пулина, среднесуточная температура была +6,4 градуса по Цельсию — это самый холодный день за последние восемь лет. «В Екатеринбурге дневной максимум температуры составил +13,7 градусов тепла, ночной минимум -0,4 градусов. Среднесуточная температура +6,4 градуса — это самый холодный день 9 мая с 2015 года», — написал Алексей Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». По данным синоптика в ближайшие дни на территории Свердловской области продлится холодная погода. В Екатеринбурге 10 мая ожидается переменная облачность без осадков с максимальной температурой +18 градусов. При это в Свердловской области в этот же день столбик термометра будет колебаться от +13 до +18 градусов тепла. Ранее URA.RU передавало слова научного руководителя Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда, что пожары, которые начались в Свердловской области, на 99% вызваны человеком, а не природными катаклизмами. Также агентство передавало слова синоптика Михаила Леуса, что дождей на Среднем Урале не будет минимум до 15 мая.

В Екатеринбурге 9 мая побили температурный рекорд, который держался с 2015 года. Согласно данным синоптика Алексея Пулина, среднесуточная температура была +6,4 градуса по Цельсию — это самый холодный день за последние восемь лет. «В Екатеринбурге дневной максимум температуры составил +13,7 градусов тепла, ночной минимум -0,4 градусов. Среднесуточная температура +6,4 градуса — это самый холодный день 9 мая с 2015 года», — написал Алексей Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». По данным синоптика в ближайшие дни на территории Свердловской области продлится холодная погода. В Екатеринбурге 10 мая ожидается переменная облачность без осадков с максимальной температурой +18 градусов. При это в Свердловской области в этот же день столбик термометра будет колебаться от +13 до +18 градусов тепла. Ранее URA.RU передавало слова научного руководителя Гидрометцентра РФ Романа Вильфанда, что пожары, которые начались в Свердловской области, на 99% вызваны человеком, а не природными катаклизмами. Также агентство передавало слова синоптика Михаила Леуса, что дождей на Среднем Урале не будет минимум до 15 мая.