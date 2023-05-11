«Известия» опровергли заявления, что Костомаров тайно выписался из больницы

«Известия»: Костомаров останется в больнице до конца мая
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Состояние Романа Костомарова демонстрирует положительную динамику Фото:
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Проблемы со здоровьем у Романа Костомарова

Фигурист Роман Костомаров по-прежнему находится в больнице и не будет выписан оттуда до конца мая. Об этом рассказал источник, знакомый с ситуацией.

«Костомаров находится в больнице. Его выписывать до конца мая не будут», — передает слова источника «Известия». Он добавил, что спортсмен демонстрирует положительную динамику и его состояние стабильно. Костомаров начал разговаривать и есть, но говорить о возможной выписке из больницы можно будет только в конце мая.

Ранее появились сообщения о том, что Роман Костомаров тайно выписался из больницы. Фигурист попал в реанимацию в январе. Тогда у него диагностировали пневмонию, после чего его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Из-за осложнений врачи провели ампутацию олимпийскому чемпиону на ногах и кистях рук. Психолог Александра Миллер заявила, что на последней фотографии, которую Костомаров выложил совсем недавно, спортсмен выглядит растерянным и опустошенным, передают «Дни.ру».

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Фигурист Роман Костомаров по-прежнему находится в больнице и не будет выписан оттуда до конца мая. Об этом рассказал источник, знакомый с ситуацией. «Костомаров находится в больнице. Его выписывать до конца мая не будут», — передает слова источника «Известия». Он добавил, что спортсмен демонстрирует положительную динамику и его состояние стабильно. Костомаров начал разговаривать и есть, но говорить о возможной выписке из больницы можно будет только в конце мая. Ранее появились сообщения о том, что Роман Костомаров тайно выписался из больницы. Фигурист попал в реанимацию в январе. Тогда у него диагностировали пневмонию, после чего его подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. Из-за осложнений врачи провели ампутацию олимпийскому чемпиону на ногах и кистях рук. Психолог Александра Миллер заявила, что на последней фотографии, которую Костомаров выложил совсем недавно, спортсмен выглядит растерянным и опустошенным, передают «Дни.ру».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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