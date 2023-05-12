В Екатеринбурге полыхают два частных дома. Фото

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Пожар в садовом товариществе Южный. Екатеринбург, пожар, огород, дача, подсолнух, сад, пожароопасная обстановка, пожароопасный период
На месте происшествия работают 24 огнеборца Фото:
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Пожары в Свердловской области

В Верх-Исетском районе Екатеринбурга загорелось два частных дома по улице Рабочих. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.

«В 17:26 часов поступило сообщение о пожаре по улице Рабочих. По оперативной информации горят два частных жилых дома на площади 150 квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало», — сказано в сообщении.

В настоящее время в тушении огня задействованы 24 человека личного состава, шесть единиц специальной техники. Огнеборцы принимают меры по недопущению распространения огня.

В Екатеринбурге загорелись два частных дома
В Екатеринбурге загорелись два частных дома
Фото:

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В Верх-Исетском районе Екатеринбурга загорелось два частных дома по улице Рабочих. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. «В 17:26 часов поступило сообщение о пожаре по улице Рабочих. По оперативной информации горят два частных жилых дома на площади 150 квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало», — сказано в сообщении. В настоящее время в тушении огня задействованы 24 человека личного состава, шесть единиц специальной техники. Огнеборцы принимают меры по недопущению распространения огня.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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