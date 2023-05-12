В Екатеринбурге полыхают два частных дома. Фото 12 мая 2023 в 18:23 Размер текста - 17 + На месте происшествия работают 24 огнеборца Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Пожары в Свердловской области В Верх-Исетском районе Екатеринбурга загорелось два частных дома по улице Рабочих. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. «В 17:26 часов поступило сообщение о пожаре по улице Рабочих. По оперативной информации горят два частных жилых дома на площади 150 квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало», — сказано в сообщении. В настоящее время в тушении огня задействованы 24 человека личного состава, шесть единиц специальной техники. Огнеборцы принимают меры по недопущению распространения огня. В Екатеринбурге загорелись два частных дома Фото: читатель URA.RU В Верх-Исетском районе Екатеринбурга загорелось два частных дома по улице Рабочих. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области. «В 17:26 часов поступило сообщение о пожаре по улице Рабочих. По оперативной информации горят два частных жилых дома на площади 150 квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало», — сказано в сообщении. В настоящее время в тушении огня задействованы 24 человека личного состава, шесть единиц специальной техники. Огнеборцы принимают меры по недопущению распространения огня. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям