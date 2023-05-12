На месте происшествия работают 24 огнеборца
новость из сюжетаПожары в Свердловской области
В Верх-Исетском районе Екатеринбурга загорелось два частных дома по улице Рабочих. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Свердловской области.
«В 17:26 часов поступило сообщение о пожаре по улице Рабочих. По оперативной информации горят два частных жилых дома на площади 150 квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало», — сказано в сообщении.
В настоящее время в тушении огня задействованы 24 человека личного состава, шесть единиц специальной техники. Огнеборцы принимают меры по недопущению распространения огня.
В Екатеринбурге загорелись два частных дома
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