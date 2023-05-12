Asia Times: наступлению ВСУ грозит провал из-за предсказуемости

13 мая 2023 в 06:46 Размер текста - 17 +

Контрнаступления ВСУ обречено на провал без эффекта неожиданности Фото: Министерство обороны Великобритании новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Без эффекта неожиданности в момент контрнаступления ВСУ обречено на провал. Об этом сообщили журналисты китайского издания, отметив, что неожиданное нападение для Украины является единственным шансом победить более сильного противника. «Учитывая географию и дислокацию противоборствующих сил на восточном и юго-восточном театре военных действий Украины, варианты нападения ограничены, а добиться внезапности будет уже очень сложно», — говорится в публикации издании Asia Times. В качестве примера авторы текста привели знаменитую бельгийскую операцию вермахта под кодовым названием «Гельб» в годы Второй мировой войны. Тогда немца разгромили противника именно из-за эффекта неожиданности. ВСУ анонсировали контрнаступление на апрель, однако начало операции затягивалось. The New York Times.Президент сообщали, что лидер Украины Владимир Зеленский заявлением о переносе контрнаступления ВСУ намеревался снизить ожидания от операции. Слова украинского президента о переносе наступления киевский аналитик Мария Золкина назвала блефом. По ее мнению, Зеленский сделал это, чтобы предупредить Запад о провале операции.

Без эффекта неожиданности в момент контрнаступления ВСУ обречено на провал. Об этом сообщили журналисты китайского издания, отметив, что неожиданное нападение для Украины является единственным шансом победить более сильного противника. «Учитывая географию и дислокацию противоборствующих сил на восточном и юго-восточном театре военных действий Украины, варианты нападения ограничены, а добиться внезапности будет уже очень сложно», — говорится в публикации издании Asia Times. В качестве примера авторы текста привели знаменитую бельгийскую операцию вермахта под кодовым названием «Гельб» в годы Второй мировой войны. Тогда немца разгромили противника именно из-за эффекта неожиданности. ВСУ анонсировали контрнаступление на апрель, однако начало операции затягивалось. The New York Times.Президент сообщали, что лидер Украины Владимир Зеленский заявлением о переносе контрнаступления ВСУ намеревался снизить ожидания от операции. Слова украинского президента о переносе наступления киевский аналитик Мария Золкина назвала блефом. По ее мнению, Зеленский сделал это, чтобы предупредить Запад о провале операции.