12 мая 2023

Asia Times: наступлению ВСУ грозит провал из-за предсказуемости

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Контрнаступления ВСУ обречено на провал без эффекта неожиданности Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Без эффекта неожиданности в момент контрнаступления ВСУ обречено на провал. Об этом сообщили журналисты китайского издания, отметив, что неожиданное нападение для Украины является единственным шансом победить более сильного противника.

«Учитывая географию и дислокацию противоборствующих сил на восточном и юго-восточном театре военных действий Украины, варианты нападения ограничены, а добиться внезапности будет уже очень сложно», — говорится в публикации издании Asia Times. В качестве примера авторы текста привели знаменитую бельгийскую операцию вермахта под кодовым названием «Гельб» в годы Второй мировой войны. Тогда немца разгромили противника именно из-за эффекта неожиданности.

ВСУ анонсировали контрнаступление на апрель, однако начало операции затягивалось. The New York Times.Президент сообщали, что лидер Украины Владимир Зеленский заявлением о переносе контрнаступления ВСУ намеревался снизить ожидания от операции. Слова украинского президента о переносе наступления киевский аналитик Мария Золкина назвала блефом. По ее мнению, Зеленский сделал это, чтобы предупредить Запад о провале операции.

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Без эффекта неожиданности в момент контрнаступления ВСУ обречено на провал. Об этом сообщили журналисты китайского издания, отметив, что неожиданное нападение для Украины является единственным шансом победить более сильного противника. «Учитывая географию и дислокацию противоборствующих сил на восточном и юго-восточном театре военных действий Украины, варианты нападения ограничены, а добиться внезапности будет уже очень сложно», — говорится в публикации издании Asia Times. В качестве примера авторы текста привели знаменитую бельгийскую операцию вермахта под кодовым названием «Гельб» в годы Второй мировой войны. Тогда немца разгромили противника именно из-за эффекта неожиданности. ВСУ анонсировали контрнаступление на апрель, однако начало операции затягивалось. The New York Times.Президент сообщали, что лидер Украины Владимир Зеленский заявлением о переносе контрнаступления ВСУ намеревался снизить ожидания от операции. Слова украинского президента о переносе наступления киевский аналитик Мария Золкина назвала блефом. По ее мнению, Зеленский сделал это, чтобы предупредить Запад о провале операции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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