NYT: Зеленский готовит Запад к провалу наступления

Владимир Зеленский хочет снизить ожидания от контрнаступления ВСУ Фото: Официальный сайт президента Украины

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский своим заявлением о переносе контрнаступления ВСУ намеревался снизить ожидания от операции. Также он хотел надавить на союзников ради увеличения поставок оружия и техники. Об этом написали в The New York Times.

«Украинские военные и политические аналитики заявили, что Зеленский был прав в отношении сохраняющихся недостатков перед операцией, которая, как надеются Украина и ее сторонники. <…> Они также указали на другие возможные мотивы, стоящие за его высказываниями: оказать давление на союзников, чтобы они увеличили поставки, снизить ожидания контрнаступления и сбить с толку Кремль относительно намерений Киева», — написали в издании .

Такую точку зрения поддержала и руководитель отдела региональной безопасности и конфликтологии киевского фонда «Демократические инициативы» Мария Золкина. По ее словам, интервью украинского президента было «частью политического заявления», чтобы ускорить поставки военной помощи от союзников. «Она сказала, что он также, вероятно, надеется умерить любые большие надежды на случай, если контрнаступление «не будет таким успешным, как ожидалось», — указали в материале.

Ранее на Украине анонсировали масштабное контрнаступление, которое планировали начать еще в апреле. Однако Киев до сих пор оттягивает начало операции. Зарубежные СМИ писали, что украинская армия не готова идти в атаку, но Запад не оставляет ей выбора. Причиной тому является тот факт, что западным союзникам нужно, чтобы ВСУ продемонстрировали успехи на фронте для продолжения поддержки украинской стороны, напоминает MK.RU . Зеленский заявил, что во избежание огромных потерь ВСУ необходимо дать Киеву немного больше времени.