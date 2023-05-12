В Челябинске из-за непогоды отменили праздничный концерт

Выступление оркестра «Малахит», которое намечалось сегодня в Челябинске в рамках празднования Дня Победы, отменено из-за непогоды. Об этом сообщили в администрации Челябинска.
«В связи с погодными условиями в субботу в горсаду имени А. С. Пушкина отменяется выступление оркестра „Малахит“. Концертная программа с другими артистами начнется в 14:00», — сообщили в мэрии города.
Там добавили, что все остальные мероприятия, которые запланированы в субботу в городских парках и скверах, пройдут в соответствии с афишей. Дождь и ветер на них не повлияют.
По прогнозу синоптиков, 13 и 14 мая в регионе ожидаются дожди и ночные заморозки до -2 градусов. Днем температура поднимется до +11.
Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.