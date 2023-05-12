12 мая 2023

В Челябинске из-за непогоды отменили праздничный концерт

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Непогода, дождь. Челябинск, пешеход, ураган, зонт, непогода, шторм, ливень, климат, дождь
Из-за дождей выступление оркестра «Малахит» отменили Фото:

Выступление оркестра «Малахит», которое намечалось сегодня в Челябинске в рамках празднования Дня Победы, отменено из-за непогоды. Об этом сообщили в администрации Челябинска.

«В связи с погодными условиями в субботу в горсаду имени А. С. Пушкина отменяется выступление оркестра „Малахит“. Концертная программа с другими артистами начнется в 14:00», — сообщили в мэрии города.

Там добавили, что все остальные мероприятия, которые запланированы в субботу в городских парках и скверах, пройдут в соответствии с афишей. Дождь и ветер на них не повлияют.

По прогнозу синоптиков, 13 и 14 мая в регионе ожидаются дожди и ночные заморозки до -2 градусов. Днем температура поднимется до +11.

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Выступление оркестра «Малахит», которое намечалось сегодня в Челябинске в рамках празднования Дня Победы, отменено из-за непогоды. Об этом сообщили в администрации Челябинска. «В связи с погодными условиями в субботу в горсаду имени А. С. Пушкина отменяется выступление оркестра „Малахит“. Концертная программа с другими артистами начнется в 14:00», — сообщили в мэрии города. Там добавили, что все остальные мероприятия, которые запланированы в субботу в городских парках и скверах, пройдут в соответствии с афишей. Дождь и ветер на них не повлияют. По прогнозу синоптиков, 13 и 14 мая в регионе ожидаются дожди и ночные заморозки до -2 градусов. Днем температура поднимется до +11.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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