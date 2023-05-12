В Челябинске из-за непогоды отменили праздничный концерт

13 мая 2023 в 12:57 Размер текста - 17 +

Из-за дождей выступление оркестра «Малахит» отменили Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Выступление оркестра «Малахит», которое намечалось сегодня в Челябинске в рамках празднования Дня Победы, отменено из-за непогоды. Об этом сообщили в администрации Челябинска. «В связи с погодными условиями в субботу в горсаду имени А. С. Пушкина отменяется выступление оркестра „Малахит“. Концертная программа с другими артистами начнется в 14:00», — сообщили в мэрии города. Там добавили, что все остальные мероприятия, которые запланированы в субботу в городских парках и скверах, пройдут в соответствии с афишей. Дождь и ветер на них не повлияют. По прогнозу синоптиков, 13 и 14 мая в регионе ожидаются дожди и ночные заморозки до -2 градусов. Днем температура поднимется до +11.

Выступление оркестра «Малахит», которое намечалось сегодня в Челябинске в рамках празднования Дня Победы, отменено из-за непогоды. Об этом сообщили в администрации Челябинска. «В связи с погодными условиями в субботу в горсаду имени А. С. Пушкина отменяется выступление оркестра „Малахит“. Концертная программа с другими артистами начнется в 14:00», — сообщили в мэрии города. Там добавили, что все остальные мероприятия, которые запланированы в субботу в городских парках и скверах, пройдут в соответствии с афишей. Дождь и ветер на них не повлияют. По прогнозу синоптиков, 13 и 14 мая в регионе ожидаются дожди и ночные заморозки до -2 градусов. Днем температура поднимется до +11.