В регионе 14 и 15 мая ночная температура будет опускаться до минус пяти градусов Фото: Денис Моргунов © URA.RU

В Челябинскую область вернутся ночные заморозки в воздухе и на поверхности почвы до минус пяти градусов. Об этом URA.RU сообщили в региональном гидрометцентре.

«В субботу, 13 мая, в регионе ожидаются дожди и ночные заморозки до минус двух градусов. Днем температура поднимется до плюс 11-16 градусов. 13 и 14 мая в большинство районов вернутся ночные заморозки до минус пяти градусов. Дневная температура будет колебаться в пределах 14-20 градусов тепла. Продолжат лить дожди», — пояснили в челябинском ЦГМС.

В Челябинске с 13 по 15 мая температура не будет опускаться ниже нуля. По прогнозам синоптиков, 13 мая будут лить дожди. Ночной воздух может остынуть до плюс пяти градусов, а днем не превысить плюс 14 градусов. Днем 14 мая осадки прекратятся. С 14 по 15 мая ночью столбики термометров могут опускаться вплоть до плюс одного градуса. Днем будет значительно теплее. Воздух может прогреваться до плюс 20 градусов.

В регионе с 13 по 15 мая будут идти дожди Скрин: сайт Челябгидрометцентра