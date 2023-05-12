В Челябинской области похолодает до пяти градусов мороза. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заморозки. Тюмень , погода, заморозки, опавшие листья, осень, изморозь
В регионе 14 и 15 мая ночная температура будет опускаться до минус пяти градусов Фото:

В Челябинскую область вернутся ночные заморозки в воздухе и на поверхности почвы до минус пяти градусов. Об этом URA.RU сообщили в региональном гидрометцентре.

«В субботу, 13 мая, в регионе ожидаются дожди и ночные заморозки до минус двух градусов. Днем температура поднимется до плюс 11-16 градусов. 13 и 14 мая в большинство районов вернутся ночные заморозки до минус пяти градусов. Дневная температура будет колебаться в пределах 14-20 градусов тепла. Продолжат лить дожди», — пояснили в челябинском ЦГМС.

В Челябинске с 13 по 15 мая температура не будет опускаться ниже нуля. По прогнозам синоптиков, 13 мая будут лить дожди. Ночной воздух может остынуть до плюс пяти градусов, а днем не превысить плюс 14 градусов. Днем 14 мая осадки прекратятся. С 14 по 15 мая ночью столбики термометров могут опускаться вплоть до плюс одного градуса. Днем будет значительно теплее. Воздух может прогреваться до плюс 20 градусов.

В регионе с 13 по 15 мая будут идти дожди
В регионе с 13 по 15 мая будут идти дожди
В Челябинск в воскресенье, 14 мая, придет потепление до плюс 19 градусов
В Челябинск в воскресенье, 14 мая, придет потепление до плюс 19 градусов

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинскую область вернутся ночные заморозки в воздухе и на поверхности почвы до минус пяти градусов. Об этом URA.RU сообщили в региональном гидрометцентре. «В субботу, 13 мая, в регионе ожидаются дожди и ночные заморозки до минус двух градусов. Днем температура поднимется до плюс 11-16 градусов. 13 и 14 мая в большинство районов вернутся ночные заморозки до минус пяти градусов. Дневная температура будет колебаться в пределах 14-20 градусов тепла. Продолжат лить дожди», — пояснили в челябинском ЦГМС. В Челябинске с 13 по 15 мая температура не будет опускаться ниже нуля. По прогнозам синоптиков, 13 мая будут лить дожди. Ночной воздух может остынуть до плюс пяти градусов, а днем не превысить плюс 14 градусов. Днем 14 мая осадки прекратятся. С 14 по 15 мая ночью столбики термометров могут опускаться вплоть до плюс одного градуса. Днем будет значительно теплее. Воздух может прогреваться до плюс 20 градусов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...