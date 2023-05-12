Екатеринбургский суд вынес приговор женщине, утопившей новорожденного в унитазе

Чкаловский районный суд Екатеринбурга ограничил свободу на два года уроженке Таджикистана, которая утопила своего новорожденного ребенка в сливном бачке унитаза. Об этом сообщил старший помощник руководителя следственного управления СКР по Свердловской области Александр Шульга.
«Следствием СКР собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело было направлено в суд. Вину женщина признала, приговором суда подсудимой назначено наказание в виде двух лет ограничения свободы», — рассказал Александр Шульга.
ЧП произошло 20 февраля 2023 года. «Она вызвала скорую помощь из-за болей в животе. Находясь в больнице, женщина отпросилась в туалет, где и родила ребенка. После чего жестоко расправилась с младенцем», — добавил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
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