12 мая 2023

Екатеринбургский суд вынес приговор женщине, утопившей новорожденного в унитазе

Екатеринбурженке, утопившей ребенка в унитазе, ограничат свободу на два года
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт "Полиция, доставка подсудимого". Москва, подсудимый, полиция, наручники, заключенный
Екатеринбурженка родила ребенка в туалете, а после утопила его в унитазе, сообщили в МВД Фото:

Чкаловский районный суд Екатеринбурга ограничил свободу на два года уроженке Таджикистана, которая утопила своего новорожденного ребенка в сливном бачке унитаза. Об этом сообщил старший помощник руководителя следственного управления СКР по Свердловской области Александр Шульга.

«Следствием СКР собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело было направлено в суд. Вину женщина признала, приговором суда подсудимой назначено наказание в виде двух лет ограничения свободы», — рассказал Александр Шульга.

ЧП произошло 20 февраля 2023 года. «Она вызвала скорую помощь из-за болей в животе. Находясь в больнице, женщина отпросилась в туалет, где и родила ребенка. После чего жестоко расправилась с младенцем», — добавил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Чкаловский районный суд Екатеринбурга ограничил свободу на два года уроженке Таджикистана, которая утопила своего новорожденного ребенка в сливном бачке унитаза. Об этом сообщил старший помощник руководителя следственного управления СКР по Свердловской области Александр Шульга. «Следствием СКР собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело было направлено в суд. Вину женщина признала, приговором суда подсудимой назначено наказание в виде двух лет ограничения свободы», — рассказал Александр Шульга. ЧП произошло 20 февраля 2023 года. «Она вызвала скорую помощь из-за болей в животе. Находясь в больнице, женщина отпросилась в туалет, где и родила ребенка. После чего жестоко расправилась с младенцем», — добавил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...