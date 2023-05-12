Екатеринбургский суд вынес приговор женщине, утопившей новорожденного в унитазе

Екатеринбурженке, утопившей ребенка в унитазе, ограничат свободу на два года

13 мая 2023 в 22:46 Размер текста - 17 +

Екатеринбурженка родила ребенка в туалете, а после утопила его в унитазе, сообщили в МВД Фото: Владимир Андреев © URA.RU Чкаловский районный суд Екатеринбурга ограничил свободу на два года уроженке Таджикистана, которая утопила своего новорожденного ребенка в сливном бачке унитаза. Об этом сообщил старший помощник руководителя следственного управления СКР по Свердловской области Александр Шульга. «Следствием СКР собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело было направлено в суд. Вину женщина признала, приговором суда подсудимой назначено наказание в виде двух лет ограничения свободы», — рассказал Александр Шульга. ЧП произошло 20 февраля 2023 года. «Она вызвала скорую помощь из-за болей в животе. Находясь в больнице, женщина отпросилась в туалет, где и родила ребенка. После чего жестоко расправилась с младенцем», — добавил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Чкаловский районный суд Екатеринбурга ограничил свободу на два года уроженке Таджикистана, которая утопила своего новорожденного ребенка в сливном бачке унитаза. Об этом сообщил старший помощник руководителя следственного управления СКР по Свердловской области Александр Шульга. «Следствием СКР собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело было направлено в суд. Вину женщина признала, приговором суда подсудимой назначено наказание в виде двух лет ограничения свободы», — рассказал Александр Шульга. ЧП произошло 20 февраля 2023 года. «Она вызвала скорую помощь из-за болей в животе. Находясь в больнице, женщина отпросилась в туалет, где и родила ребенка. После чего жестоко расправилась с младенцем», — добавил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.