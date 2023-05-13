13 мая 2023

Детская больница в Петербурге приостановила госпитализацию из-за кори

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Областная больница. Курган , областная больница, зона карантина
Детскую больницу в Петербурге закрыли на карантин по кори Фото:

В Санкт-Петербурге детская больница приостановила с 13 мая госпитализацию из-за карантина по кори. Об этом говорится в группе учреждения в социальной сети «ВКонтакте».

«Согласно постановлению руководителя Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу — главного санитарного врача по городу Санкт-Петербурге №78-00-72.09.0002-2023 от 13 мая 2023 года в связи с карантином по кори госпитализация в стационар по адресу: Лиговский проспект, дом 8 приостановлена с 13 мая 2023 года до особого распоряжения», — говорится в сообщении.

Согласно данным государственной системы маркировки «Честный знак», россияне стали прививаться от кори на 70% чаще после вспышки заболевания. Так за три месяца граждане использовали полтора миллиона доз вакцин. Корь начала распространяться по России с начала 2023 года. В период с января по март было зарегистрировано 1089 случаев заболевания. В Роспотребнадзоре сообщили, что болезнь чаще всего дает о себе знать через сухой кашель, заложенность носа и отсутствие аппетита.

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В Санкт-Петербурге детская больница приостановила с 13 мая госпитализацию из-за карантина по кори. Об этом говорится в группе учреждения в социальной сети «ВКонтакте». «Согласно постановлению руководителя Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу — главного санитарного врача по городу Санкт-Петербурге №78-00-72.09.0002-2023 от 13 мая 2023 года в связи с карантином по кори госпитализация в стационар по адресу: Лиговский проспект, дом 8 приостановлена с 13 мая 2023 года до особого распоряжения», — говорится в сообщении. Согласно данным государственной системы маркировки «Честный знак», россияне стали прививаться от кори на 70% чаще после вспышки заболевания. Так за три месяца граждане использовали полтора миллиона доз вакцин. Корь начала распространяться по России с начала 2023 года. В период с января по март было зарегистрировано 1089 случаев заболевания. В Роспотребнадзоре сообщили, что болезнь чаще всего дает о себе знать через сухой кашель, заложенность носа и отсутствие аппетита.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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