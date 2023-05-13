Детская больница в Петербурге приостановила госпитализацию из-за кори

14 мая 2023 в 01:55 Размер текста - 17 +

Детскую больницу в Петербурге закрыли на карантин по кори Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Санкт-Петербурге детская больница приостановила с 13 мая госпитализацию из-за карантина по кори. Об этом говорится в группе учреждения в социальной сети «ВКонтакте». «Согласно постановлению руководителя Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу — главного санитарного врача по городу Санкт-Петербурге №78-00-72.09.0002-2023 от 13 мая 2023 года в связи с карантином по кори госпитализация в стационар по адресу: Лиговский проспект, дом 8 приостановлена с 13 мая 2023 года до особого распоряжения», — говорится в сообщении. Согласно данным государственной системы маркировки «Честный знак», россияне стали прививаться от кори на 70% чаще после вспышки заболевания. Так за три месяца граждане использовали полтора миллиона доз вакцин. Корь начала распространяться по России с начала 2023 года. В период с января по март было зарегистрировано 1089 случаев заболевания. В Роспотребнадзоре сообщили, что болезнь чаще всего дает о себе знать через сухой кашель, заложенность носа и отсутствие аппетита.

В Санкт-Петербурге детская больница приостановила с 13 мая госпитализацию из-за карантина по кори. Об этом говорится в группе учреждения в социальной сети «ВКонтакте». «Согласно постановлению руководителя Управления Роспотребнадзора по городу Санкт-Петербургу — главного санитарного врача по городу Санкт-Петербурге №78-00-72.09.0002-2023 от 13 мая 2023 года в связи с карантином по кори госпитализация в стационар по адресу: Лиговский проспект, дом 8 приостановлена с 13 мая 2023 года до особого распоряжения», — говорится в сообщении. Согласно данным государственной системы маркировки «Честный знак», россияне стали прививаться от кори на 70% чаще после вспышки заболевания. Так за три месяца граждане использовали полтора миллиона доз вакцин. Корь начала распространяться по России с начала 2023 года. В период с января по март было зарегистрировано 1089 случаев заболевания. В Роспотребнадзоре сообщили, что болезнь чаще всего дает о себе знать через сухой кашель, заложенность носа и отсутствие аппетита.