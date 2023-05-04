РБК: россияне стали на 70% чаще прививаться от кори

04 мая 2023 в 09:13 Размер текста - 17 +

В России использовали более 1,5 миллиона доз вакцин от кори за три месяца Фото: Денис Моргунов © URA.RU Россияне стали прививаться от кори на 70% чаще после вспышки заболевания в первой половине года. За три месяца граждане использовали полтора миллиона доз вакцин. Такие данные приводит государственная система маркировки «Честный знак». «За три месяца текущего года в России использовали более 1,5 миллиона доз вакцин от кори. За аналогичный период прошлого года было использовано 894 тысячи доз», — приводят статистику авторы РБК, ссылаясь на информацию из государственной системы маркировки. Уточняется, что 99% вакцин от кори являются отечественными. Корь начала распространяться по стране с начала 2023 года. В период с января по март было зарегистрировано 1089 случаев заболевания. В Роспотребнадзоре уточнили, что у большинства людей болезнь проявляется через сухой кашель, заложенность носа, общей слабости и отсутствии аппетита. В ведомстве отметили заразность болезни, причем у взрослых корь может протекать с осложнениями, передают «Дни.ру». За последние 20 лет многие утратили природный иммунитет к кори, пишут « Невские новости».

Россияне стали прививаться от кори на 70% чаще после вспышки заболевания в первой половине года. За три месяца граждане использовали полтора миллиона доз вакцин. Такие данные приводит государственная система маркировки «Честный знак». «За три месяца текущего года в России использовали более 1,5 миллиона доз вакцин от кори. За аналогичный период прошлого года было использовано 894 тысячи доз», — приводят статистику авторы РБК, ссылаясь на информацию из государственной системы маркировки. Уточняется, что 99% вакцин от кори являются отечественными. Корь начала распространяться по стране с начала 2023 года. В период с января по март было зарегистрировано 1089 случаев заболевания. В Роспотребнадзоре уточнили, что у большинства людей болезнь проявляется через сухой кашель, заложенность носа, общей слабости и отсутствии аппетита. В ведомстве отметили заразность болезни, причем у взрослых корь может протекать с осложнениями, передают «Дни.ру». За последние 20 лет многие утратили природный иммунитет к кори, пишут «Невские новости».