РБК: россияне стали на 70% чаще прививаться от кори

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В России использовали более 1,5 миллиона доз вакцин от кори за три месяца Фото:

Россияне стали прививаться от кори на 70% чаще после вспышки заболевания в первой половине года. За три месяца граждане использовали полтора миллиона доз вакцин. Такие данные приводит государственная система маркировки «Честный знак».

«За три месяца текущего года в России использовали более 1,5 миллиона доз вакцин от кори. За аналогичный период прошлого года было использовано 894 тысячи доз», — приводят статистику авторы РБК, ссылаясь на информацию из государственной системы маркировки. Уточняется, что 99% вакцин от кори являются отечественными.

Корь начала распространяться по стране с начала 2023 года. В период с января по март было зарегистрировано 1089 случаев заболевания. В Роспотребнадзоре уточнили, что у большинства людей болезнь проявляется через сухой кашель, заложенность носа, общей слабости и отсутствии аппетита. В ведомстве отметили заразность болезни, причем у взрослых корь может протекать с осложнениями, передают «Дни.ру». За последние 20 лет многие утратили природный иммунитет к кори, пишут «Невские новости».

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Россияне стали прививаться от кори на 70% чаще после вспышки заболевания в первой половине года. За три месяца граждане использовали полтора миллиона доз вакцин. Такие данные приводит государственная система маркировки «Честный знак». «За три месяца текущего года в России использовали более 1,5 миллиона доз вакцин от кори. За аналогичный период прошлого года было использовано 894 тысячи доз», — приводят статистику авторы РБК, ссылаясь на информацию из государственной системы маркировки. Уточняется, что 99% вакцин от кори являются отечественными. Корь начала распространяться по стране с начала 2023 года. В период с января по март было зарегистрировано 1089 случаев заболевания. В Роспотребнадзоре уточнили, что у большинства людей болезнь проявляется через сухой кашель, заложенность носа, общей слабости и отсутствии аппетита. В ведомстве отметили заразность болезни, причем у взрослых корь может протекать с осложнениями, передают «Дни.ру». За последние 20 лет многие утратили природный иммунитет к кори, пишут «Невские новости».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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