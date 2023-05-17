17 мая 2023

В Челябинской области на выходных установится жаркая погода. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Наталья Котова в день открытия пляжного сезона, проверила работу спасателей на водоемах. Челябинск , берег, озеро, курорт, лето, летний отдых, пляж, водоем, природа, вода, пляж белый парус
В воскресенье, 21 мая температура поднимется до плюс 26 градусов Фото:

В Челябинской области на выходных, 20 и 21 мая воздух прогреется до плюс 26 градусов и отступят дожди. Об этом URA.RU сообщили в региональном гидрометцентре.

«В ночь на субботу, 20 мая, в регионе температура опустится до плюс 3-8 градусов, местами до минус трех. Днем установится облачная погода без осадков и с 18-23 градусами тепла. Ночью 21 мая будет также прохладно, местами возможны заморозки. Дневная температура будет стремиться до отметки в плюс 26 градусов», — пояснили в челябинском ЦГМС.

Выходные в Челябинске также будут жаркими, с дневной температурой до плюс 20-24 градуса. Ночами температура может опускаться до плюс 6-10 градусов. По прогнозам синоптиков, в эти два дня будет переменная облачность без осадков.

Синоптики предупредили о возможных ночных заморозках 20 и 21 мая
Синоптики предупредили о возможных ночных заморозках 20 и 21 мая
По прогнозам синоптиков, челябинцев ожидают очень теплые выходные
По прогнозам синоптиков, челябинцев ожидают очень теплые выходные

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В Челябинской области на выходных, 20 и 21 мая воздух прогреется до плюс 26 градусов и отступят дожди. Об этом URA.RU сообщили в региональном гидрометцентре. «В ночь на субботу, 20 мая, в регионе температура опустится до плюс 3-8 градусов, местами до минус трех. Днем установится облачная погода без осадков и с 18-23 градусами тепла. Ночью 21 мая будет также прохладно, местами возможны заморозки. Дневная температура будет стремиться до отметки в плюс 26 градусов», — пояснили в челябинском ЦГМС. Выходные в Челябинске также будут жаркими, с дневной температурой до плюс 20-24 градуса. Ночами температура может опускаться до плюс 6-10 градусов. По прогнозам синоптиков, в эти два дня будет переменная облачность без осадков.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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