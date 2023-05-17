В воскресенье, 21 мая температура поднимется до плюс 26 градусов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области на выходных, 20 и 21 мая воздух прогреется до плюс 26 градусов и отступят дожди. Об этом URA.RU сообщили в региональном гидрометцентре.

«В ночь на субботу, 20 мая, в регионе температура опустится до плюс 3-8 градусов, местами до минус трех. Днем установится облачная погода без осадков и с 18-23 градусами тепла. Ночью 21 мая будет также прохладно, местами возможны заморозки. Дневная температура будет стремиться до отметки в плюс 26 градусов», — пояснили в челябинском ЦГМС.

Выходные в Челябинске также будут жаркими, с дневной температурой до плюс 20-24 градуса. Ночами температура может опускаться до плюс 6-10 градусов. По прогнозам синоптиков, в эти два дня будет переменная облачность без осадков.

Синоптики предупредили о возможных ночных заморозках 20 и 21 мая Скрин: сайт Челябгидрометцентра