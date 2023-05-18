Володин обозначил новую мировую эпоху

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Организационное собрание фракции политической партии "Единая Россия". Москва, володин вячеслав
Вячеслав Володин призвал изменить существующщимй миропорядок Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Договоренности, которые должны были быть приняты между РФ и странами Запада после Второй мировой войны, потеряли свою актуальность, и поэтому нужно менять сложившийся миропорядок. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Нам надо все-таки найти смелость — всем, независимо от того, какую позицию они занимают, — признать, что те договоренности, которые были после Второй мировой войны достигнуты государствами [РФ и Запад], разрушены. <…> Вопрос глобальной безопасности сегодня стоит очень остро», — заявил Вячеслав Володин. Его слова приводит белорусское агентство «Белта». Володин подчеркнул, что НАТО захватило Украину, оказывая влияние как на власть, так и на поле боя. По его словам, российская спецоперация определяет безопасность всего мира.

Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что политика США негативно сказывается на безопасности Европы и всего мира. Россия на Совете Безопасности ООН предлагала резолюцию, которая осудит вмешательство Вашингтона в политику других стран.

Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию на Украине с целью защиты мирного населения Донбасса. США и другие страны Запада активно вмешиваются в конфликт, оказывая поддержку Киеву.

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Договоренности, которые должны были быть приняты между РФ и странами Запада после Второй мировой войны, потеряли свою актуальность, и поэтому нужно менять сложившийся миропорядок. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. «Нам надо все-таки найти смелость — всем, независимо от того, какую позицию они занимают, — признать, что те договоренности, которые были после Второй мировой войны достигнуты государствами [РФ и Запад], разрушены. <…> Вопрос глобальной безопасности сегодня стоит очень остро», — заявил Вячеслав Володин. Его слова приводит белорусское агентство «Белта». Володин подчеркнул, что НАТО захватило Украину, оказывая влияние как на власть, так и на поле боя. По его словам, российская спецоперация определяет безопасность всего мира. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что политика США негативно сказывается на безопасности Европы и всего мира. Россия на Совете Безопасности ООН предлагала резолюцию, которая осудит вмешательство Вашингтона в политику других стран. Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию на Украине с целью защиты мирного населения Донбасса. США и другие страны Запада активно вмешиваются в конфликт, оказывая поддержку Киеву.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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