Володин обозначил новую мировую эпоху

18 мая 2023 в 15:24 Размер текста - 17 +

Вячеслав Володин призвал изменить существующщимй миропорядок Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Договоренности, которые должны были быть приняты между РФ и странами Запада после Второй мировой войны, потеряли свою актуальность, и поэтому нужно менять сложившийся миропорядок. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. «Нам надо все-таки найти смелость — всем, независимо от того, какую позицию они занимают, — признать, что те договоренности, которые были после Второй мировой войны достигнуты государствами [РФ и Запад], разрушены. <…> Вопрос глобальной безопасности сегодня стоит очень остро», — заявил Вячеслав Володин. Его слова приводит белорусское агентство «Белта». Володин подчеркнул, что НАТО захватило Украину, оказывая влияние как на власть, так и на поле боя. По его словам, российская спецоперация определяет безопасность всего мира. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что политика США негативно сказывается на безопасности Европы и всего мира. Россия на Совете Безопасности ООН предлагала резолюцию, которая осудит вмешательство Вашингтона в политику других стран. Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию на Украине с целью защиты мирного населения Донбасса. США и другие страны Запада активно вмешиваются в конфликт, оказывая поддержку Киеву.

Договоренности, которые должны были быть приняты между РФ и странами Запада после Второй мировой войны, потеряли свою актуальность, и поэтому нужно менять сложившийся миропорядок. Об этом заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. «Нам надо все-таки найти смелость — всем, независимо от того, какую позицию они занимают, — признать, что те договоренности, которые были после Второй мировой войны достигнуты государствами [РФ и Запад], разрушены. <…> Вопрос глобальной безопасности сегодня стоит очень остро», — заявил Вячеслав Володин. Его слова приводит белорусское агентство «Белта». Володин подчеркнул, что НАТО захватило Украину, оказывая влияние как на власть, так и на поле боя. По его словам, российская спецоперация определяет безопасность всего мира. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что политика США негативно сказывается на безопасности Европы и всего мира. Россия на Совете Безопасности ООН предлагала резолюцию, которая осудит вмешательство Вашингтона в политику других стран. Россия с 24 февраля 2022 года проводит спецоперацию на Украине с целью защиты мирного населения Донбасса. США и другие страны Запада активно вмешиваются в конфликт, оказывая поддержку Киеву.