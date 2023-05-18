Минфин снизил налоги для уехавших россиян

Правительство РФ разрешит россиянам, работающим в отечественных компаниях из-за рубежа и утратившим налоговое резидентство, платить НДФЛ в размере в 13% вместо 30%. Об этом рассказал замминистра финансов России Алексей Сазанов. По действующему законодательству, для россиян, которые не находились в стране более 183 дней, ставка повышается до 30%.
«Доходы от их трудовой деятельности будут облагаться по ставке в 13% НДФЛ (или 15% при доходе свыше 5 млн руб. в год) вне зависимости от статуса налогового резидентства, а налоговым агентом будет являться российская компания (как работодатель или заказчик работ)», — заявил Алексей Сазанов. Его заявление опубликовано на официальном сайте ведомства. Там отмечают, что норма распространится на всех, кто удаленно выполняет трудовые функции по договору, предусматривающему уплату НДФЛ. В случае принятия поправки вступят в силу с 1 января 2024 года.
Ранее URA.RU сообщало, что правительство предложило повысить налоги для работающих из-за границы. Законопроект, внесенный в Госдуму обязывал взимать 30% НДФЛ с выплат в пользу уехавших за рубеж работников.
Правительство РФ разрешит россиянам, работающим в отечественных компаниях из-за рубежа и утратившим налоговое резидентство, платить НДФЛ в размере в 13% вместо 30%. Об этом рассказал замминистра финансов России Алексей Сазанов. По действующему законодательству, для россиян, которые не находились в стране более 183 дней, ставка повышается до 30%. «Доходы от их трудовой деятельности будут облагаться по ставке в 13% НДФЛ (или 15% при доходе свыше 5 млн руб. в год) вне зависимости от статуса налогового резидентства, а налоговым агентом будет являться российская компания (как работодатель или заказчик работ)», — заявил Алексей Сазанов. Его заявление опубликовано на официальном сайте ведомства. Там отмечают, что норма распространится на всех, кто удаленно выполняет трудовые функции по договору, предусматривающему уплату НДФЛ. В случае принятия поправки вступят в силу с 1 января 2024 года. Ранее URA.RU сообщало, что правительство предложило повысить налоги для работающих из-за границы. Законопроект, внесенный в Госдуму обязывал взимать 30% НДФЛ с выплат в пользу уехавших за рубеж работников.