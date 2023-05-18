18 мая 2023

В Свердловской области после ремонта возобновит работу женская консультация

Минздрав Свердловской области: в Талице открывается женская консультация
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Открытие состоялось благодаря нацпроекту «Здравоохранение» Фото:

В Талице (Свердловская область) после капитального ремонта откроют отделение женской консультации. Об этом рассказали в Минздраве Свердловской области.

«Сегодня в 12:00 состоится торжественное открытие женской консультации на улице Красноармейская, 23. Подразделение продолжит свою работу на обновленной площадке после капитального ремонта благодаря реализации национального проекта «Здравоохранение», — сообщили на странице Минздрава Свердловской области «Вконтакте».

Ранее URA.RU сообщало о проверке тысяч новорожденных в Свердловской области на наследственные заболевания. У каждого младенца медики в родильном доме брали анализ крови из пятки. Это стало возможным благодаря национальному проекту «Здравоохранение».

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В Талице (Свердловская область) после капитального ремонта откроют отделение женской консультации. Об этом рассказали в Минздраве Свердловской области. «Сегодня в 12:00 состоится торжественное открытие женской консультации на улице Красноармейская, 23. Подразделение продолжит свою работу на обновленной площадке после капитального ремонта благодаря реализации национального проекта «Здравоохранение», — сообщили на странице Минздрава Свердловской области «Вконтакте». Ранее URA.RU сообщало о проверке тысяч новорожденных в Свердловской области на наследственные заболевания. У каждого младенца медики в родильном доме брали анализ крови из пятки. Это стало возможным благодаря национальному проекту «Здравоохранение».
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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