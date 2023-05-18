В Свердловской области после ремонта возобновит работу женская консультация

Минздрав Свердловской области: в Талице открывается женская консультация

19 мая 2023 в 07:06 Размер текста - 17 +

Открытие состоялось благодаря нацпроекту «Здравоохранение» Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Талице (Свердловская область) после капитального ремонта откроют отделение женской консультации. Об этом рассказали в Минздраве Свердловской области. «Сегодня в 12:00 состоится торжественное открытие женской консультации на улице Красноармейская, 23. Подразделение продолжит свою работу на обновленной площадке после капитального ремонта благодаря реализации национального проекта «Здравоохранение», — сообщили на странице Минздрава Свердловской области «Вконтакте». Ранее URA.RU сообщало о проверке тысяч новорожденных в Свердловской области на наследственные заболевания. У каждого младенца медики в родильном доме брали анализ крови из пятки. Это стало возможным благодаря национальному проекту «Здравоохранение».

В Талице (Свердловская область) после капитального ремонта откроют отделение женской консультации. Об этом рассказали в Минздраве Свердловской области. «Сегодня в 12:00 состоится торжественное открытие женской консультации на улице Красноармейская, 23. Подразделение продолжит свою работу на обновленной площадке после капитального ремонта благодаря реализации национального проекта «Здравоохранение», — сообщили на странице Минздрава Свердловской области «Вконтакте». Ранее URA.RU сообщало о проверке тысяч новорожденных в Свердловской области на наследственные заболевания. У каждого младенца медики в родильном доме брали анализ крови из пятки. Это стало возможным благодаря национальному проекту «Здравоохранение».