В парламенте Крыма заявили о юридических ошибках при передаче полуострова УССР

Глава регионального парламента Константинов: передача Крыма Украине была юридически не действительна

20 мая 2023 в 10:42 Размер текста - 17 +

Передача Крыма Украине не была юридически оформлена Фото: Владимир Андреев © URA.RU Крым никогда не выходил из состава России, потому что передача полуострова украинской стороне не была юридически оформлена. Об этом заявил глава крымского регионального парламента Владимир Константинов. «При пристальном рассмотрении этого вопроса становится очевидно, что мы никогда не покидали состава Российской Федерации, границы которой не менялись в 1954 году, а значит и в 2014-м. То есть, процесс нашего приема, передачи не только был грубым игнорированием политической воли крымчан, он не был юридически оформлен», — сказал Владимир Константинов для РИА Новости. Ранее Константинов предложил признать передачу Крыма украинской стороне незаконной. По его словам, в крымском парламенте этот вопрос будет рассмотрен, а заниматься этим будет научный совет по правотворчеству при председателе госсовета Республики Крым.

Крым никогда не выходил из состава России, потому что передача полуострова украинской стороне не была юридически оформлена. Об этом заявил глава крымского регионального парламента Владимир Константинов. «При пристальном рассмотрении этого вопроса становится очевидно, что мы никогда не покидали состава Российской Федерации, границы которой не менялись в 1954 году, а значит и в 2014-м. То есть, процесс нашего приема, передачи не только был грубым игнорированием политической воли крымчан, он не был юридически оформлен», — сказал Владимир Константинов для РИА Новости. Ранее Константинов предложил признать передачу Крыма украинской стороне незаконной. По его словам, в крымском парламенте этот вопрос будет рассмотрен, а заниматься этим будет научный совет по правотворчеству при председателе госсовета Республики Крым.