Пермячку осудили на 15 лет за хранение наркотиков в газовой плите

20 мая 2023 в 11:01 Размер текста - 17 +

Суд приговорил виновную к 15 годам лишения свободы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Жительницу Соликамска (Пермский край), которая спрятала наркотики под крышку газовой плиты, приговорили к 15 годам лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Пермскому краю. «Соликамский городской суд вынес приговор 30-летней женщине. Ее признали виновной в совершении преступлений по ч. 3 ст. 30,. 4 ст. 228.1 и ч. 4 ст. 228.1 УК РФ „Покушение на сбыт наркотических веществ“. Суд приговорил виновную к 15 годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии общего режима», — сообщается на сайте ведомства. Женщина нашла себе подработку на одном из сайтов. Следуя указаниям куратора, она забрала наркотики в Березниках, расфасовала их на дозы и разложила по тайникам-закладкам на территории Соликамска. По месту жительства осужденной было обнаружено 11 свертков синтетического наркотика, которые хранились под крышкой газовой плиты. Также установлено, что часть порошка женщина позволила забрать своему знакомому.

Жительницу Соликамска (Пермский край), которая спрятала наркотики под крышку газовой плиты, приговорили к 15 годам лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Пермскому краю. «Соликамский городской суд вынес приговор 30-летней женщине. Ее признали виновной в совершении преступлений по ч. 3 ст. 30,. 4 ст. 228.1 и ч. 4 ст. 228.1 УК РФ „Покушение на сбыт наркотических веществ“. Суд приговорил виновную к 15 годам лишения свободы с отбыванием срока в колонии общего режима», — сообщается на сайте ведомства. Женщина нашла себе подработку на одном из сайтов. Следуя указаниям куратора, она забрала наркотики в Березниках, расфасовала их на дозы и разложила по тайникам-закладкам на территории Соликамска. По месту жительства осужденной было обнаружено 11 свертков синтетического наркотика, которые хранились под крышкой газовой плиты. Также установлено, что часть порошка женщина позволила забрать своему знакомому.