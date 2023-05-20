«Известия»: ЧВК «Вагнер» уничтожила «Гнездо» ВСУ в Артемовске

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Бойцы ЧВК «Вагнер» зачистили «Гнездо» ВСУ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Бойцы частной военной компании «Вагнер» уничтожили «Гнездо» — комплекс многоэтажек в Артемовске (Бахмуте), который Вооруженные силы Украины (ВСУ) превратили в укрепрайон. Об этом сообщил один из сотрудников ЧВК.

«„Гнездо“ уже полностью забрали, зачистили все многоэтажки. Противник остается в самой малой части города — в частном секторе и нескольких многоэтажках. В принципе, уже из „Гнезда“ противник выбит, двигаем его очень быстро и уверенно», — приводят «Известия» слова участника ЧВК.

Сотрудник «Вагнера» сообщил изданию, что под контролем украинских солдат остался один район. «Теперь под контролем ВСУ остался только один район „Домино“ и часть сектора общей площадью 1,46 км», — добавил представитель ЧВК.

Ранее URA.RU сообщало о продвижении и активных боях российских штурмовых отрядов в западной части Артемовска. Информацию подтвердили в минобороны Украины.

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Бойцы частной военной компании «Вагнер» уничтожили «Гнездо» — комплекс многоэтажек в Артемовске (Бахмуте), который Вооруженные силы Украины (ВСУ) превратили в укрепрайон. Об этом сообщил один из сотрудников ЧВК. «„Гнездо“ уже полностью забрали, зачистили все многоэтажки. Противник остается в самой малой части города — в частном секторе и нескольких многоэтажках. В принципе, уже из „Гнезда“ противник выбит, двигаем его очень быстро и уверенно», — приводят «Известия» слова участника ЧВК. Сотрудник «Вагнера» сообщил изданию, что под контролем украинских солдат остался один район. «Теперь под контролем ВСУ остался только один район „Домино“ и часть сектора общей площадью 1,46 км», — добавил представитель ЧВК. Ранее URA.RU сообщало о продвижении и активных боях российских штурмовых отрядов в западной части Артемовска. Информацию подтвердили в минобороны Украины.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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