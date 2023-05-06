Пригожин: ВСУ взорвали свой укрепрайон «Гнездо» в Бахмуте

06 мая 2023 в 22:44 Размер текста - 17 +

Отряды ЧВК «Вагнер» штурмуют последний укрепрайон ВСУ в Бахмуте Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Боевики ВСУ взорвали несколько зданий в «Гнезде» — комплексе многоэтажек в Артемовске (Бахмуте), который украинская армия превратила в укрепрайон. Об этом сообщил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Ранее стало известно о штурме отрядами «Вагнера» этого укрепрайона. «Мы продвинулись на 170 метров. Противник взорвал несколько зданий в центре «Гнезда», — сообщил Пригожин. Аудиозапись его обращения опубликовала пресс-служба. По словам Пригожина, на данный момент «вагнеровцы» заняли 95 тысяч 700 кв. метров Артемовска (Бахмута). Ранее telegram-канал «Военкоры Русской весны» сообщал, что бойцы ЧВК «Вагнер» штурмуют «Гнездо» — последний мощный укрепрайон ВСУ.

Боевики ВСУ взорвали несколько зданий в «Гнезде» — комплексе многоэтажек в Артемовске (Бахмуте), который украинская армия превратила в укрепрайон. Об этом сообщил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Ранее стало известно о штурме отрядами «Вагнера» этого укрепрайона. «Мы продвинулись на 170 метров. Противник взорвал несколько зданий в центре «Гнезда», — сообщил Пригожин. Аудиозапись его обращения опубликовала пресс-служба. По словам Пригожина, на данный момент «вагнеровцы» заняли 95 тысяч 700 кв. метров Артемовска (Бахмута). Ранее telegram-канал «Военкоры Русской весны» сообщал, что бойцы ЧВК «Вагнер» штурмуют «Гнездо» — последний мощный укрепрайон ВСУ.