Пригожин: ВСУ взорвали свой укрепрайон «Гнездо» в Бахмуте

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Отряды ЧВК «Вагнер» штурмуют последний укрепрайон ВСУ в Бахмуте Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Боевики ВСУ взорвали несколько зданий в «Гнезде» — комплексе многоэтажек в Артемовске (Бахмуте), который украинская армия превратила в укрепрайон. Об этом сообщил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Ранее стало известно о штурме отрядами «Вагнера» этого укрепрайона.

«Мы продвинулись на 170 метров. Противник взорвал несколько зданий в центре «Гнезда», — сообщил Пригожин. Аудиозапись его обращения опубликовала пресс-служба.

По словам Пригожина, на данный момент «вагнеровцы» заняли 95 тысяч 700 кв. метров Артемовска (Бахмута). Ранее telegram-канал «Военкоры Русской весны» сообщал, что бойцы ЧВК «Вагнер» штурмуют «Гнездо» — последний мощный укрепрайон ВСУ.

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Боевики ВСУ взорвали несколько зданий в «Гнезде» — комплексе многоэтажек в Артемовске (Бахмуте), который украинская армия превратила в укрепрайон. Об этом сообщил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Ранее стало известно о штурме отрядами «Вагнера» этого укрепрайона. «Мы продвинулись на 170 метров. Противник взорвал несколько зданий в центре «Гнезда», — сообщил Пригожин. Аудиозапись его обращения опубликовала пресс-служба. По словам Пригожина, на данный момент «вагнеровцы» заняли 95 тысяч 700 кв. метров Артемовска (Бахмута). Ранее telegram-канал «Военкоры Русской весны» сообщал, что бойцы ЧВК «Вагнер» штурмуют «Гнездо» — последний мощный укрепрайон ВСУ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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