Минобороны: штурмовые отряды ведут бои на западе Артемовска

19 мая 2023 в 17:23 Размер текста - 17 +

Штурмовые отряды продолжают теснить силы ВСУ на западе Артемовска, сообщили в Минобороны Фото: Сергей Русанов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российские штурмовые отряды ведут боевые действия в западной части Артемовска (Бахмута). Об этом рассказали в Минобороны РФ. «На артемовском тактическом направлении штурмовые отряды вели бои в западной части Артемовска», — сообщает telegram-канал Минобороны. Там добавили, что на флангах города сдерживание противника осуществляют подразделения «Южной» группировки войск. Авиация и артиллерия России нанесли удары по живой силе противника во многих районах ДНР. Уничтожено свыше 70 украинских солдат, четыре единицы бронетехники и три пикапа, заключили в Минобороны. Ранее замминистра обороны Украины Анна Маляр признала продвижение российских войск в Артемовске, а также заявила об их численном превосходстве над ВСУ. Бойцы ЧВК «Вагнер» рассказывали, что до полного взятия Артемовска остается несколько кварталов, передают «Дни.ру».

Российские штурмовые отряды ведут боевые действия в западной части Артемовска (Бахмута). Об этом рассказали в Минобороны РФ. «На артемовском тактическом направлении штурмовые отряды вели бои в западной части Артемовска», — сообщает telegram-канал Минобороны. Там добавили, что на флангах города сдерживание противника осуществляют подразделения «Южной» группировки войск. Авиация и артиллерия России нанесли удары по живой силе противника во многих районах ДНР. Уничтожено свыше 70 украинских солдат, четыре единицы бронетехники и три пикапа, заключили в Минобороны. Ранее замминистра обороны Украины Анна Маляр признала продвижение российских войск в Артемовске, а также заявила об их численном превосходстве над ВСУ. Бойцы ЧВК «Вагнер» рассказывали, что до полного взятия Артемовска остается несколько кварталов, передают «Дни.ру».