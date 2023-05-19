Минобороны: штурмовые отряды ведут бои на западе Артемовска

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Военная подготовка к службе в зоне СВО. Пермь, оружие, стрелки, спецназ, чвк, сво, армия россии, штурмовики
Штурмовые отряды продолжают теснить силы ВСУ на западе Артемовска, сообщили в Минобороны Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские штурмовые отряды ведут боевые действия в западной части Артемовска (Бахмута). Об этом рассказали в Минобороны РФ.

«На артемовском тактическом направлении штурмовые отряды вели бои в западной части Артемовска», — сообщает telegram-канал Минобороны. Там добавили, что на флангах города сдерживание противника осуществляют подразделения «Южной» группировки войск. Авиация и артиллерия России нанесли удары по живой силе противника во многих районах ДНР. Уничтожено свыше 70 украинских солдат, четыре единицы бронетехники и три пикапа, заключили в Минобороны.

Ранее замминистра обороны Украины Анна Маляр признала продвижение российских войск в Артемовске, а также заявила об их численном превосходстве над ВСУ. Бойцы ЧВК «Вагнер» рассказывали, что до полного взятия Артемовска остается несколько кварталов, передают «Дни.ру».

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Российские штурмовые отряды ведут боевые действия в западной части Артемовска (Бахмута). Об этом рассказали в Минобороны РФ. «На артемовском тактическом направлении штурмовые отряды вели бои в западной части Артемовска», — сообщает telegram-канал Минобороны. Там добавили, что на флангах города сдерживание противника осуществляют подразделения «Южной» группировки войск. Авиация и артиллерия России нанесли удары по живой силе противника во многих районах ДНР. Уничтожено свыше 70 украинских солдат, четыре единицы бронетехники и три пикапа, заключили в Минобороны. Ранее замминистра обороны Украины Анна Маляр признала продвижение российских войск в Артемовске, а также заявила об их численном превосходстве над ВСУ. Бойцы ЧВК «Вагнер» рассказывали, что до полного взятия Артемовска остается несколько кварталов, передают «Дни.ру».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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