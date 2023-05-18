18 мая 2023

Пригожин рассказал о тяжелейших боях за Бахмут

Пригожин: Бахмут вряд ли будет освобожден в ближайшие дни
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Международный военно-технический форум «Армия-2022». Екатеринбург, вертолет, милитари, армия, оружие, ми-8, милитаризация, танк, z войска, армия 2022
Пригожин: Бахмут не взят, и завтра и послезавтра он не будет взят Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Бахмут вряд ли будет освобожден российскими войсками завтра или послезавтра. Об этом заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.

«Я официально всех информирую: Бахмут еще не взят. Есть квартал, который называется „Самолет“. Он представляет из себя неприступную крепость из грядки многоэтажных домов, которые находятся на юго-западе города. Там сейчас идут тяжелейшие бои», — подчеркнул Пригожин в аудио-сообщении, опубликованном в telegram-канале. «Бахмут завтра и послезавтра вряд ли полностью будет взят. Поэтому большая просьба — счастье любит тишину. Дайте закончить дело», — сказал он.

Пригожин добавил, что в Бахмуте идет так называемый встречный бой (вариант наступательного боя, во время которого каждая из противоборствующих сторон действует атакующе — прим. URA.RU). «Вооруженные силы РФ идут с востока на запад, а противник подтягивает любое количество резервов, бронетехники, вооружения для того, чтобы противостоять. Именно поэтому продвижение [войск] очень сложное», — пояснил основатель ЧВК «Вагнер».

Бои за город Бахмут проходят с августа 2022 года между силами РФ и Украины. Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что ВС РФ близки к освобождению города. Боец группы «Вагнер» в ночь на 19 мая передал, что до освобождения Бахмута осталось зачистить менее квадратного километра.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Бахмут вряд ли будет освобожден российскими войсками завтра или послезавтра. Об этом заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. «Я официально всех информирую: Бахмут еще не взят. Есть квартал, который называется „Самолет“. Он представляет из себя неприступную крепость из грядки многоэтажных домов, которые находятся на юго-западе города. Там сейчас идут тяжелейшие бои», — подчеркнул Пригожин в аудио-сообщении, опубликованном в telegram-канале. «Бахмут завтра и послезавтра вряд ли полностью будет взят. Поэтому большая просьба — счастье любит тишину. Дайте закончить дело», — сказал он. Пригожин добавил, что в Бахмуте идет так называемый встречный бой (вариант наступательного боя, во время которого каждая из противоборствующих сторон действует атакующе — прим. URA.RU). «Вооруженные силы РФ идут с востока на запад, а противник подтягивает любое количество резервов, бронетехники, вооружения для того, чтобы противостоять. Именно поэтому продвижение [войск] очень сложное», — пояснил основатель ЧВК «Вагнер». Бои за город Бахмут проходят с августа 2022 года между силами РФ и Украины. Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что ВС РФ близки к освобождению города. Боец группы «Вагнер» в ночь на 19 мая передал, что до освобождения Бахмута осталось зачистить менее квадратного километра.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...