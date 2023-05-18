Пригожин рассказал о тяжелейших боях за Бахмут

Пригожин: Бахмут вряд ли будет освобожден в ближайшие дни

19 мая 2023 в 02:48 Размер текста - 17 +

Пригожин: Бахмут не взят, и завтра и послезавтра он не будет взят Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Бахмут вряд ли будет освобожден российскими войсками завтра или послезавтра. Об этом заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. «Я официально всех информирую: Бахмут еще не взят. Есть квартал, который называется „Самолет“. Он представляет из себя неприступную крепость из грядки многоэтажных домов, которые находятся на юго-западе города. Там сейчас идут тяжелейшие бои», — подчеркнул Пригожин в аудио-сообщении, опубликованном в telegram-канале. «Бахмут завтра и послезавтра вряд ли полностью будет взят. Поэтому большая просьба — счастье любит тишину. Дайте закончить дело», — сказал он. Пригожин добавил, что в Бахмуте идет так называемый встречный бой (вариант наступательного боя, во время которого каждая из противоборствующих сторон действует атакующе — прим. URA.RU). «Вооруженные силы РФ идут с востока на запад, а противник подтягивает любое количество резервов, бронетехники, вооружения для того, чтобы противостоять. Именно поэтому продвижение [войск] очень сложное», — пояснил основатель ЧВК «Вагнер». Бои за город Бахмут проходят с августа 2022 года между силами РФ и Украины. Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что ВС РФ близки к освобождению города. Боец группы «Вагнер» в ночь на 19 мая передал, что до освобождения Бахмута осталось зачистить менее квадратного километра. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Бахмут вряд ли будет освобожден российскими войсками завтра или послезавтра. Об этом заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. «Я официально всех информирую: Бахмут еще не взят. Есть квартал, который называется „Самолет“. Он представляет из себя неприступную крепость из грядки многоэтажных домов, которые находятся на юго-западе города. Там сейчас идут тяжелейшие бои», — подчеркнул Пригожин в аудио-сообщении, опубликованном в telegram-канале. «Бахмут завтра и послезавтра вряд ли полностью будет взят. Поэтому большая просьба — счастье любит тишину. Дайте закончить дело», — сказал он. Пригожин добавил, что в Бахмуте идет так называемый встречный бой (вариант наступательного боя, во время которого каждая из противоборствующих сторон действует атакующе — прим. URA.RU). «Вооруженные силы РФ идут с востока на запад, а противник подтягивает любое количество резервов, бронетехники, вооружения для того, чтобы противостоять. Именно поэтому продвижение [войск] очень сложное», — пояснил основатель ЧВК «Вагнер». Бои за город Бахмут проходят с августа 2022 года между силами РФ и Украины. Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что ВС РФ близки к освобождению города. Боец группы «Вагнер» в ночь на 19 мая передал, что до освобождения Бахмута осталось зачистить менее квадратного километра.