Пригожин рассказал о тяжелейших боях за Бахмут

Бахмут вряд ли будет освобожден российскими войсками завтра или послезавтра. Об этом заявил основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин.
«Я официально всех информирую: Бахмут еще не взят. Есть квартал, который называется „Самолет“. Он представляет из себя неприступную крепость из грядки многоэтажных домов, которые находятся на юго-западе города. Там сейчас идут тяжелейшие бои», — подчеркнул Пригожин в аудио-сообщении, опубликованном в telegram-канале. «Бахмут завтра и послезавтра вряд ли полностью будет взят. Поэтому большая просьба — счастье любит тишину. Дайте закончить дело», — сказал он.
Пригожин добавил, что в Бахмуте идет так называемый встречный бой (вариант наступательного боя, во время которого каждая из противоборствующих сторон действует атакующе — прим. URA.RU). «Вооруженные силы РФ идут с востока на запад, а противник подтягивает любое количество резервов, бронетехники, вооружения для того, чтобы противостоять. Именно поэтому продвижение [войск] очень сложное», — пояснил основатель ЧВК «Вагнер».
Бои за город Бахмут проходят с августа 2022 года между силами РФ и Украины. Врио главы ДНР Денис Пушилин заявил, что ВС РФ близки к освобождению города. Боец группы «Вагнер» в ночь на 19 мая передал, что до освобождения Бахмута осталось зачистить менее квадратного километра.
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