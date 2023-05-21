В городе ЯНАО открылся книжный магазин федеральной сети. Скрин

В Губкинском открылся книжный сетевой магазин «Читай-город»

22 мая 2023 в 00:51 Размер текста - 17 +

В губкинском открылся книжный магазин «Читай-город» Фото: Владимир Андреев © URA.RU В Губкинском (ЯНАО) открылся книжный магазин федеральной сети «Читай-город». Об этом событии сообщил глава администрации города Андрей Гаранин. «Долгожданное для наших жителей открытие самого популярного книжного магазина. Уверен, книголюбы будут очень рады», — написал в опубликованной истории в социальной сети «ВКонтакте» Андрей Гаранин. Ранее URA.RU рассказало, что в Губкинском в 2022 году книжный магазин местного предпринимателя оказался помехой для реконструкции дорожно-транспортной сети. Городские власти потребовали от бизнесмена в сжатые сроки принять решение о сносе или реконструкции магазина. В Губкинском открылся магазин «Читай-город» Фото: Андрей Гаранин, Вк

В Губкинском (ЯНАО) открылся книжный магазин федеральной сети «Читай-город». Об этом событии сообщил глава администрации города Андрей Гаранин. «Долгожданное для наших жителей открытие самого популярного книжного магазина. Уверен, книголюбы будут очень рады», — написал в опубликованной истории в социальной сети «ВКонтакте» Андрей Гаранин. Ранее URA.RU рассказало, что в Губкинском в 2022 году книжный магазин местного предпринимателя оказался помехой для реконструкции дорожно-транспортной сети. Городские власти потребовали от бизнесмена в сжатые сроки принять решение о сносе или реконструкции магазина.