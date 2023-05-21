В губкинском открылся книжный магазин «Читай-город»
В Губкинском (ЯНАО) открылся книжный магазин федеральной сети «Читай-город». Об этом событии сообщил глава администрации города Андрей Гаранин.
«Долгожданное для наших жителей открытие самого популярного книжного магазина. Уверен, книголюбы будут очень рады», — написал в опубликованной истории в социальной сети «ВКонтакте» Андрей Гаранин.
Ранее URA.RU рассказало, что в Губкинском в 2022 году книжный магазин местного предпринимателя оказался помехой для реконструкции дорожно-транспортной сети. Городские власти потребовали от бизнесмена в сжатые сроки принять решение о сносе или реконструкции магазина.
В Губкинском открылся магазин «Читай-город»
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