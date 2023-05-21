21 мая 2023
20 мая 2023
19 мая 2023

В городе ЯНАО открылся книжный магазин федеральной сети. Скрин

В Губкинском открылся книжный сетевой магазин «Читай-город»
© Служба новостей «URA.RU»
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Маргарита Грачева на презентации книги «Счастлива без рук». Москва, книги, читай-город, книжный магазин
В губкинском открылся книжный магазин «Читай-город» Фото:

В Губкинском (ЯНАО) открылся книжный магазин федеральной сети «Читай-город». Об этом событии сообщил глава администрации города Андрей Гаранин.

«Долгожданное для наших жителей открытие самого популярного книжного магазина. Уверен, книголюбы будут очень рады», — написал в опубликованной истории в социальной сети «ВКонтакте» Андрей Гаранин.

Ранее URA.RU рассказало, что в Губкинском в 2022 году книжный магазин местного предпринимателя оказался помехой для реконструкции дорожно-транспортной сети. Городские власти потребовали от бизнесмена в сжатые сроки принять решение о сносе или реконструкции магазина.

В Губкинском открылся магазин «Читай-город»
В Губкинском открылся магазин «Читай-город»
Фото:

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В Губкинском (ЯНАО) открылся книжный магазин федеральной сети «Читай-город». Об этом событии сообщил глава администрации города Андрей Гаранин. «Долгожданное для наших жителей открытие самого популярного книжного магазина. Уверен, книголюбы будут очень рады», — написал в опубликованной истории в социальной сети «ВКонтакте» Андрей Гаранин. Ранее URA.RU рассказало, что в Губкинском в 2022 году книжный магазин местного предпринимателя оказался помехой для реконструкции дорожно-транспортной сети. Городские власти потребовали от бизнесмена в сжатые сроки принять решение о сносе или реконструкции магазина.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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