21 мая 2023
20 мая 2023
19 мая 2023

В ХМАО продают магазин спецодежды за шесть миллионов рублей. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Женская исправительная колония. Курган , осужденные, спецодежда, женская колония, исправительная колония 4, коренев андрей
В Мегионе продается магазин спецодежды Фото:

В Мегионе (ХМАО) на продажу выставили магазин спецодежды и индивидуальных средств защиты «Медведь». Затраты на покупку в 5 миллионов 900 тысяч рублей должны окупиться за 3 года, обещает продавец в опубликованном объявлении.

«Полная финансовая модель раскрывается потенциальному покупателю, срок окупаемости бизнеса 2,5 — 3 года. Стоимость включает все товарные запасы на 5,5 миллионов рублей, торговое оборудование, оргтехника, клиентская база с заключенными договорами, контракты с поставщиками, возможность работать под брендом компании», — сообщает продавец на платформе Avito.

Помещение магазина находится в долгосрочной аренде, но имеется возможность полного выкупа. Продавец обещает обучить персонал и помочь войти в бизнес на начальном этапе.

Ранее URA.RU рассказало, что в ХМАО продается пекарня. Стоимость объекта составляет восемь миллионов рублей.

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В Мегионе (ХМАО) на продажу выставили магазин спецодежды и индивидуальных средств защиты «Медведь». Затраты на покупку в 5 миллионов 900 тысяч рублей должны окупиться за 3 года, обещает продавец в опубликованном объявлении. «Полная финансовая модель раскрывается потенциальному покупателю, срок окупаемости бизнеса 2,5 — 3 года. Стоимость включает все товарные запасы на 5,5 миллионов рублей, торговое оборудование, оргтехника, клиентская база с заключенными договорами, контракты с поставщиками, возможность работать под брендом компании», — сообщает продавец на платформе Avito. Помещение магазина находится в долгосрочной аренде, но имеется возможность полного выкупа. Продавец обещает обучить персонал и помочь войти в бизнес на начальном этапе. Ранее URA.RU рассказало, что в ХМАО продается пекарня. Стоимость объекта составляет восемь миллионов рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
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