В Мегионе (ХМАО) на продажу выставили магазин спецодежды и индивидуальных средств защиты «Медведь». Затраты на покупку в 5 миллионов 900 тысяч рублей должны окупиться за 3 года, обещает продавец в опубликованном объявлении.
«Полная финансовая модель раскрывается потенциальному покупателю, срок окупаемости бизнеса 2,5 — 3 года. Стоимость включает все товарные запасы на 5,5 миллионов рублей, торговое оборудование, оргтехника, клиентская база с заключенными договорами, контракты с поставщиками, возможность работать под брендом компании», — сообщает продавец на платформе Avito.
Помещение магазина находится в долгосрочной аренде, но имеется возможность полного выкупа. Продавец обещает обучить персонал и помочь войти в бизнес на начальном этапе.
Ранее URA.RU рассказало, что в ХМАО продается пекарня. Стоимость объекта составляет восемь миллионов рублей.
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