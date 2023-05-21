В Мегионе продается магазин спецодежды Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Мегионе (ХМАО) на продажу выставили магазин спецодежды и индивидуальных средств защиты «Медведь». Затраты на покупку в 5 миллионов 900 тысяч рублей должны окупиться за 3 года, обещает продавец в опубликованном объявлении.

«Полная финансовая модель раскрывается потенциальному покупателю, срок окупаемости бизнеса 2,5 — 3 года. Стоимость включает все товарные запасы на 5,5 миллионов рублей, торговое оборудование, оргтехника, клиентская база с заключенными договорами, контракты с поставщиками, возможность работать под брендом компании», — сообщает продавец на платформе Avito.

Помещение магазина находится в долгосрочной аренде, но имеется возможность полного выкупа. Продавец обещает обучить персонал и помочь войти в бизнес на начальном этапе.

Ранее URA.RU рассказало, что в ХМАО продается пекарня. Стоимость объекта составляет восемь миллионов рублей.