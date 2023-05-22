Пропавшая в Свердловской области школьница найдена мертвой

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Город летом. Сургут, жертва, школьницы, насилие, побег, педофилия, бег, подросток убегает, агрессия, педофил, киднепинг
Девушка ушла из дома 20 мая и пропала Фото:

Школьница в Слободо-Туринском районе (Свердловская область), которая пропала два дня назад, найдена мертвой. Информацию URA.RU подтвердил руководитель пресс-службы регионального управления МВД Валерий Горелых.

«Собранные по данному чрезвычайному происшествию материалы полиция направила для принятия процессуального решения в региональный СКР. Берегите детей — не оставляйте их без присмотра! Искренние соболезнования родным и близким погибшего ребенка», — сказал Горелых.

15-летняя девочка ушла из дома 20 мая, и с тех пор о ее местонахождении было неизвестно. В местных соцсетях распространялась ориентировка с приметами школьницы.

Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Школьница в Слободо-Туринском районе (Свердловская область), которая пропала два дня назад, найдена мертвой. Информацию URA.RU подтвердил руководитель пресс-службы регионального управления МВД Валерий Горелых. «Собранные по данному чрезвычайному происшествию материалы полиция направила для принятия процессуального решения в региональный СКР. Берегите детей — не оставляйте их без присмотра! Искренние соболезнования родным и близким погибшего ребенка», — сказал Горелых. 15-летняя девочка ушла из дома 20 мая, и с тех пор о ее местонахождении было неизвестно. В местных соцсетях распространялась ориентировка с приметами школьницы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...