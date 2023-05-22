Пропавшая в Свердловской области школьница найдена мертвой

Девушка ушла из дома 20 мая и пропала Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Школьница в Слободо-Туринском районе (Свердловская область), которая пропала два дня назад, найдена мертвой. Информацию URA.RU подтвердил руководитель пресс-службы регионального управления МВД Валерий Горелых.

«Собранные по данному чрезвычайному происшествию материалы полиция направила для принятия процессуального решения в региональный СКР. Берегите детей — не оставляйте их без присмотра! Искренние соболезнования родным и близким погибшего ребенка», — сказал Горелых.

15-летняя девочка ушла из дома 20 мая, и с тех пор о ее местонахождении было неизвестно. В местных соцсетях распространялась ориентировка с приметами школьницы.