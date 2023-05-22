Мэр Екатеринбурга собрал блогеров в борьбе за внимание всей России к 300-летию

22 мая 2023 в 15:55 Размер текста - 17 +

Алексей Орлов подключил новую силу к продвижению юбилея Екатеринбурга Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов пытается вывести 300-летие в федеральную повестку. У себя в администрации он собрал travel-блогеров и редакторов Discovery, «Известий», «Интерфакса», сервиса «Туту.ру», журналов «Вокруг света», «Моя планета» и бортового журнала «Аэрофлота». Орлов презентовал им программу предстоящего юбилея и поотвечал на вопросы про город. Один из них касался «соревнования» с Пермью. Как раз оттуда блогеры и приехали в Екатеринбург. Следуя политесу, Орлов не стал прямо говорить, считает ли соседей конкурентами, но анонсировал, что обязательно съездит на 300-летие Перми в июне. В завершение мэр предложил всем подняться на башню администрации, откуда виден весь город. Весь следующий день блогеры и редакторы проведут в экскурсиях. Фактически это начало нового этапа пиар-кампании, от успеха которой, по убеждению Орлова, зависит масштаб празднования 300-летия — о нем должна говорить вся страна. Основные мероприятия пройдут в августе, но по-настоящему большие события стартуют уже в конце июня. В Екатеринбург съедутся федеральные VIP (ждут чуть ли не президента РФ Владимира Путина) и мэры городов, удостоенных звания «Город трудовой доблести». Фото предоставлено пресс-службой мэрии Екатеринбурга Фото предоставлено пресс-службой мэрии Екатеринбурга Фото предоставлено пресс-службой мэрии Екатеринбурга

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов пытается вывести 300-летие в федеральную повестку. У себя в администрации он собрал travel-блогеров и редакторов Discovery, «Известий», «Интерфакса», сервиса «Туту.ру», журналов «Вокруг света», «Моя планета» и бортового журнала «Аэрофлота». Орлов презентовал им программу предстоящего юбилея и поотвечал на вопросы про город. Один из них касался «соревнования» с Пермью. Как раз оттуда блогеры и приехали в Екатеринбург. Следуя политесу, Орлов не стал прямо говорить, считает ли соседей конкурентами, но анонсировал, что обязательно съездит на 300-летие Перми в июне. В завершение мэр предложил всем подняться на башню администрации, откуда виден весь город. Весь следующий день блогеры и редакторы проведут в экскурсиях. Фактически это начало нового этапа пиар-кампании, от успеха которой, по убеждению Орлова, зависит масштаб празднования 300-летия — о нем должна говорить вся страна. Основные мероприятия пройдут в августе, но по-настоящему большие события стартуют уже в конце июня. В Екатеринбург съедутся федеральные VIP (ждут чуть ли не президента РФ Владимира Путина) и мэры городов, удостоенных звания «Город трудовой доблести».