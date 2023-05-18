Президента РФ Путина ждут в Екатеринбурге

Последний раз Владимир Путин приезжал в Екатеринбург летом 2019-го Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В конце июня в Екатеринбург может приехать президент РФ Владимир Путин. Слухи об этом появились после тайного визита в город спецпредставителя главы государства по вопросам транспорта и экологии Сергея Иванова, рассказал URA.RU источник во власти.

По его данным, Иванов «посоветовал ждать самых высоких гостей» (имея в виду Путина) на форуме городов, удостоенных президентского звания «Город трудовой доблести». Он пройдет 22—23 июня. Гвоздем программы станет открытие в центре Екатеринбурга огромной стелы — самой высокой в стране. Его курируют администрация президента РФ и «Российское военно-историческое общество», где Иванов — глава попечительского совета.

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов, анонсировавший журналистам этот форум в апреле и как раз беседовавший на днях с Ивановым, отвечать на вопрос про Путина не стал: «Это [подобные визиты] не мой уровень». В региональном департаменте информполитики URA.RU заявили то же самое.

Последний визит Путина в Екатеринбург состоялся в 2019-м году — в рамках промышленной выставки «Иннопром» и саммита GMIS. В конце прошлого года активно обсуждалось, что президент якобы вот-вот прилетит в Нижний Тагил (там «Уралвагонзавод»), однако этого не произошло.