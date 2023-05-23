23 мая 2023

Из Челябинска самолеты полетят в китайский город Санья

© Служба новостей «URA.RU»
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В аэропорту Челябинска приземлился «Суперджет» с вахтовиками Чаяндинского месторождения Якутии. Челябинск, маски, пилот, эпидемия, летчик, авиация, сухой суперджет, самолет, экипаж самолета, суперджет, защитные маски
Допуск получен на вылеты дважды в неделю Фото:

Из аэропорта Челябинска самолеты полетят до города Санья в Китае. Как следует из приказа Росавиации, допуск на рейс получила одна из российских компаний.

«Выдать допуск перевозчикам к выполнению международных регулярных воздушных перевозок пассажиров и грузов. На воздушную линию „Челябинск—Санья“ допустить авиакомпанию Red Wings», — отмечается в приказе Росавиации.

Полеты планируется осуществлять дважды в неделю. Также допуск на рейс получен для вылетов из Екатеринбурга. Перелеты будет осуществлять компания «Икар».

Накануне стало известно, что открыли дополнительные рейсы в Турцию из Челябинска. Как 23 мая рассказала пресс-служба аэропорта «Курчатов», перевозка будет осуществляться на бортах турецкой компании Corendon Airlines.

В настоящий момент из Челябинска, согласно данным сайта аэропорта, можно улететь по 23 направлениям. Среди международных рейсов два направляются в турецкие города, два — в Египет, четыре — в аэропорты стран СНГ.

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Из аэропорта Челябинска самолеты полетят до города Санья в Китае. Как следует из приказа Росавиации, допуск на рейс получила одна из российских компаний. «Выдать допуск перевозчикам к выполнению международных регулярных воздушных перевозок пассажиров и грузов. На воздушную линию „Челябинск—Санья“ допустить авиакомпанию Red Wings», — отмечается в приказе Росавиации. Полеты планируется осуществлять дважды в неделю. Также допуск на рейс получен для вылетов из Екатеринбурга. Перелеты будет осуществлять компания «Икар». Накануне стало известно, что открыли дополнительные рейсы в Турцию из Челябинска. Как 23 мая рассказала пресс-служба аэропорта «Курчатов», перевозка будет осуществляться на бортах турецкой компании Corendon Airlines. В настоящий момент из Челябинска, согласно данным сайта аэропорта, можно улететь по 23 направлениям. Среди международных рейсов два направляются в турецкие города, два — в Египет, четыре — в аэропорты стран СНГ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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