Из Челябинска самолеты полетят в китайский город Санья

Допуск получен на вылеты дважды в неделю Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Из аэропорта Челябинска самолеты полетят до города Санья в Китае. Как следует из приказа Росавиации, допуск на рейс получила одна из российских компаний.

«Выдать допуск перевозчикам к выполнению международных регулярных воздушных перевозок пассажиров и грузов. На воздушную линию „Челябинск—Санья“ допустить авиакомпанию Red Wings», — отмечается в приказе Росавиации.

Полеты планируется осуществлять дважды в неделю. Также допуск на рейс получен для вылетов из Екатеринбурга. Перелеты будет осуществлять компания «Икар».

Накануне стало известно, что открыли дополнительные рейсы в Турцию из Челябинска. Как 23 мая рассказала пресс-служба аэропорта «Курчатов», перевозка будет осуществляться на бортах турецкой компании Corendon Airlines.

В настоящий момент из Челябинска, согласно данным сайта аэропорта, можно улететь по 23 направлениям. Среди международных рейсов два направляются в турецкие города, два — в Египет, четыре — в аэропорты стран СНГ.