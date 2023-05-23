Рейсы в Анталью будут выполнять два раза в неделю — по вторникам и пятницам
Из аэропорта Челябинска запустили дополнительные рейсы в Турцию. Как сообщили URA.RU в пресс-службе воздушной гавани, обязательства о полетах взяла на себя турецкая авиакомпания Corendon Airlines.
«Турецкая авиакомпания Corendon Airlines запустила полетную программу из Челябинска в Анталью. Рейсы будут выполняться на воздушных судах Boeing 737 MAX, которые челябинский аэропорт принимает впервые», — сообщили URA.RU в пресс-службе аэропорта.
Первый самолет компании прибыл в Челябинск 23 мая. Для него устроили приветствие в виде водяной арки.
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