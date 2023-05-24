Пермского мэра проверяют на конфликт интересов из-за скандальной стройки у школы

Народный фронт обеспокоен стройкой, которую ведет жена мэра Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Реготделение ОНФ по Пермскому краю заподозрили наличие конфликта интересов у мэра Перми Алексея Демкина. Они обратились в прокуратуру и в отдел по профилактике коррупционных правонарушений администрации губернатора с требованием провести проверку строительства «Дома учителя» на ул. Героев Хасана, 87. Об этом URA.RU рассказали источники в политэлитах региона.

«В ООО «Специализированный застройщик «Дом Учителя» 90% долей принадлежит супруге мэра — Елене Демкиной. При этом, исходя из открытых источников, уведомление о конфликте интересов мэром Алексеем Демкиным не подавалось. В случае, если эти факты подтвердятся — это станет серьезным нарушением закона со стороны градоначальника», — отметил источник.

Инсайдеры утверждают, что возведение 11-этажного дома ведется в непосредственной близости с общеобразовательной школой №94 (МАОУ «Школа агробизнестехнологий»). В том числе с нарушением норм противопожарной безопасности. «Из-за огороженной придомовой территории объекта отсутствует круговой противопожарный проезд вокруг школы. Это может привести к приостановке работы учреждения и переводу школьников в другие места учебы», — отметили собеседники.

Собеседники агентства в администрации подтвердили наличие запроса. В ОНФ до завершения проверки ситуацию не комментируют. URA.RU направило запрос в прокуратуру Пермского края, в пресс-службу администрации губернатора и в пресс-службу мэрии Перми. На момент публикации ответ не был получен. В мэрии ответили, что дадут комментарии после завершения прокурорской проверки.