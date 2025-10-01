Пермяк за год потратил 900 тысяч на аренду авто в каршеринге

Спрос на каршеринг в Перми вырос в 2,5 раза за год
Другой пользователь потратил 155 тысяч на месячную аренду автомобиля Mercedes E200
Другой пользователь потратил 155 тысяч на месячную аренду автомобиля Mercedes E200 Фото:

В Перми зафиксировано значительное увеличение спроса на услуги каршеринга — в 2,5 раза, если сравнивать с аналогичным периодом 2024 года. Цифрой с URA.RU поделились в пресс-службе компании «Делимобиль». При этом там рассказали про самых необычных клиентов, которые потратили баснословные суммы на аренду машин. 

«В числе самых активных пользователей оказался молодой человек 23 лет, который за год потратил на аренду автомобилей свыше 900 тысяч рублей — это максимальный показатель среди всех клиентов в регионе. А самая крупная по стоимости длительная аренда была оформлена мужчиной 32 лет, который взял автомобиль Mercedes E200 почти на месяц, потратив на это 155 тысяч рублей», — поделились в каршеринге. 

При этом среди самых популярных автомобилей в категории «эконом» за 2024 год отмечены VW Polo и KIA Rio X-Line. В сегменте «комфорт» лидировали Haval Jolion и Nissan Qashqai. Среди премиальных автомобилей наибольшим спросом пользовались Jaecoo J7, Toyota Camry и BMW X1.

