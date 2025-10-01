Чемпион мира по боксу Дмитрий Пирог посетил Пермский край и дал мастер-классы

Мастер-классы чемпиона мира по боксу прошли в Березниках и Перми
Встреча чемпионов с молодежью в МЦ «Кристалл» в Перми
Встреча чемпионов с молодежью в МЦ «Кристалл» в Перми

В Пермском крае с двухдневным визитом побывал Дмитрий Пирог — чемпион мира по версии WBO и мастер спорта международного класса по боксу. Поездка была организована Группой «Уралхим» в рамках программы «Миссия чемпиона», которая предполагает организацию визитов в города присутствия компании выдающихся спортсменов. Об этом агентству URA.RU сообщили в пресс-службе предприятия.

«Для нас очень важно продвигать такие проекты, как «Миссия чемпиона», где молодые участники могут не только наблюдать за легендарными спортсменами, но и напрямую общаться с ними, перенимать опыт и получать заряд мотивации. Видеть, как горят глаза у детей на таких встречах – лучшая награда и стимул развивать программу», — сообщил директор по внешней социальной политике и спорту АО «ОХК «Уралхим» Радмир Габдуллин.
Мастер-класс от чемпиона мира Дмитрия Пирога в Перми
Мастер-класс от чемпиона мира Дмитрия Пирога в Перми
Фото:

В первый день визита в Прикамье Дмитрий Пирог посетил музейно-выставочный и спортивный центр ПАО «Уралкалий» в Березниках, а также провел мастер-класс для юных боксеров в Доме спорта «Азот». Тренировка была посвящена ключевым элементам подготовки — технике защиты, работе ног, базовым ударам и распределению сил в бою.

Во второй день программа продолжилась в Перми. Дмитрий навестил детей в социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних Свердловского района, а затем провел мастер-класс в СК имени Сухарева. Здесь спортсмен продемонстрировал продвинутые приемы бокса, разобрал сложные комбинации ударов и сделал акцент на физической подготовке и психологической устойчивости.

«Каждый раз, приезжая на подобные мероприятия, я вижу у молодежи искренний интерес и желание учиться. Уверен, что навыки, которые юные спортсмены получили на мастер-классах, помогут им в спортивной карьере и жизни. Важно понимать, что спорт учит нас не только побеждать, но и достойно принимать поражения, работать над собой и никогда не сдаваться», — поделился Дмитрий Пирог впечатлениями от поездки в Прикамье.

Завершающим событием визита стал открытый диалог в молодежном центре «Кристалл», где чемпионы мира по боксу Дмитрий Пирог и Николай Валуев также провели встречу с будущими спортсменами. Обсуждались важные аспекты спортивной карьеры: от выбора профессионального пути до баланса между тренировками и личной жизнью.

