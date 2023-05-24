Пермяков предупредили о грозах и сильном ветре

25 мая 2023 в 15:16 Размер текста - 17 +

Во время грозы специалисты из МЧС советуют находиться дома Фото: Илья Московец © URA.RU Жителей Пермского края предупреждают о сильных порывах ветра и грозах, которые ожидаются в регионе 26 мая. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю. «26 мая на территории Пермского края ожидаются грозы с порывами ветра до 15-20 м/с. Старайтесь не находиться вблизи деревьев, линий электропередач и слабых конструкций», — предупреждают в ведомстве. Водителям рекомендуется соблюдать скоростной режим и дистанцию во время поездок. Также в МЧС советуют избегать резких маневров на дороге.

Жителей Пермского края предупреждают о сильных порывах ветра и грозах, которые ожидаются в регионе 26 мая. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю. «26 мая на территории Пермского края ожидаются грозы с порывами ветра до 15-20 м/с. Старайтесь не находиться вблизи деревьев, линий электропередач и слабых конструкций», — предупреждают в ведомстве. Водителям рекомендуется соблюдать скоростной режим и дистанцию во время поездок. Также в МЧС советуют избегать резких маневров на дороге.