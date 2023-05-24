24 мая 2023

Пермяков предупредили о грозах и сильном ветре

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт. Магнитогорск, гроза, непогода, город, ночь, молнии, стихия
Во время грозы специалисты из МЧС советуют находиться дома Фото:

Жителей Пермского края предупреждают о сильных порывах ветра и грозах, которые ожидаются в регионе 26 мая. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю.

«26 мая на территории Пермского края ожидаются грозы с порывами ветра до 15-20 м/с. Старайтесь не находиться вблизи деревьев, линий электропередач и слабых конструкций», — предупреждают в ведомстве.

Водителям рекомендуется соблюдать скоростной режим и дистанцию во время поездок. Также в МЧС советуют избегать резких маневров на дороге.

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жителей Пермского края предупреждают о сильных порывах ветра и грозах, которые ожидаются в регионе 26 мая. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю. «26 мая на территории Пермского края ожидаются грозы с порывами ветра до 15-20 м/с. Старайтесь не находиться вблизи деревьев, линий электропередач и слабых конструкций», — предупреждают в ведомстве. Водителям рекомендуется соблюдать скоростной режим и дистанцию во время поездок. Также в МЧС советуют избегать резких маневров на дороге.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...