Пермяков предупредили о грозах и сильном ветре

Во время грозы специалисты из МЧС советуют находиться дома
Жителей Пермского края предупреждают о сильных порывах ветра и грозах, которые ожидаются в регионе 26 мая. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Пермскому краю.
«26 мая на территории Пермского края ожидаются грозы с порывами ветра до 15-20 м/с. Старайтесь не находиться вблизи деревьев, линий электропередач и слабых конструкций», — предупреждают в ведомстве.
Водителям рекомендуется соблюдать скоростной режим и дистанцию во время поездок. Также в МЧС советуют избегать резких маневров на дороге.
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