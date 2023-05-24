24 мая 2023

Транспортная прокуратура подключилась к расследованию ЧП на теплоходе в ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Ранее на теплоходе в ХМАО начался пожар, в результате которого погиб человек Фото:

Уральская транспортная прокуратура взяла на контроль ход расследования возгорания на теплоходе в ХМАО, в результате которого погиб капитан судна. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Уральской транспортной прокуратурой взяты на контроль ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного по ч.2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть человека). <…> Сургутской транспортной прокуратурой продолжается проверка исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации водного транспорта», — говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО на теплоходе компании «Нефтеюганский речной порт» произошли хлопок и пожар. Капитан судна погиб, еще пять человек пострадали. Следователи проводят проверку по признакам преступления, предусмотренного статьей 216 УК РФ, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. К расследованию дела также подключился глава СК России Александр Бастрыкин.

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Уральская транспортная прокуратура взяла на контроль ход расследования возгорания на теплоходе в ХМАО, в результате которого погиб капитан судна. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. «Уральской транспортной прокуратурой взяты на контроль ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного по ч.2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть человека). <…> Сургутской транспортной прокуратурой продолжается проверка исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации водного транспорта», — говорится в сообщении пресс-службы. Ранее URA.RU писало, что в ХМАО на теплоходе компании «Нефтеюганский речной порт» произошли хлопок и пожар. Капитан судна погиб, еще пять человек пострадали. Следователи проводят проверку по признакам преступления, предусмотренного статьей 216 УК РФ, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. К расследованию дела также подключился глава СК России Александр Бастрыкин.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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