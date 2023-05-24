Транспортная прокуратура подключилась к расследованию ЧП на теплоходе в ХМАО

Уральская транспортная прокуратура взяла на контроль ход расследования возгорания на теплоходе в ХМАО, в результате которого погиб капитан судна. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«Уральской транспортной прокуратурой взяты на контроль ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного по ч.2 ст. 263 УК РФ (нарушение правил эксплуатации внутреннего водного транспорта, повлекшие по неосторожности смерть человека). <…> Сургутской транспортной прокуратурой продолжается проверка исполнения законодательства о безопасности движения и эксплуатации водного транспорта», — говорится в сообщении пресс-службы.
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО на теплоходе компании «Нефтеюганский речной порт» произошли хлопок и пожар. Капитан судна погиб, еще пять человек пострадали. Следователи проводят проверку по признакам преступления, предусмотренного статьей 216 УК РФ, решается вопрос о возбуждении уголовного дела. К расследованию дела также подключился глава СК России Александр Бастрыкин.
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