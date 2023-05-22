Следователи в ХМАО начали проверку после ЧП на теплоходе, где погиб человек

Возгорание теплохода произошло после заправки Фото: Сергей Белов © URA.RU

Сотрудники следственного комитета по ХМАО выясняют, что стало причиной пожара на теплоходе, где один человек погиб и пятеро были травмированы. О начале проверки URA.RU сообщили в следственном управлении СК РФ по ХМАО.

«Проводится процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного статьей 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть человека). Следователи и криминалисты следственного управления работают на месте происшествия. Устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего», — сообщили в ведомстве.

Также в СКР сообщили, что рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела. За нарушение правил безопасности при ведении строительных законодательством предусматривается наказание в виде лишения свободы до пяти лет.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО при пожаре на теплоходе погиб человек и пять пострадали. ЧП произошло на реке Обь недалеко от поселка Зенково.