22 мая 2023

Следователи в ХМАО начали проверку после ЧП на теплоходе, где погиб человек

© Служба новостей «URA.RU»
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Ейск, дом, пострадавший в результате падения самолета. Ейск, следственный комитет, следователь, ейск
Возгорание теплохода произошло после заправки Фото:

Сотрудники следственного комитета по ХМАО выясняют, что стало причиной пожара на теплоходе, где один человек погиб и пятеро были травмированы. О начале проверки URA.RU сообщили в следственном управлении СК РФ по ХМАО.

«Проводится процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного статьей 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть человека). Следователи и криминалисты следственного управления работают на месте происшествия. Устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего», — сообщили в ведомстве.

Также в СКР сообщили, что рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела. За нарушение правил безопасности при ведении строительных законодательством предусматривается наказание в виде лишения свободы до пяти лет.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО при пожаре на теплоходе погиб человек и пять пострадали. ЧП произошло на реке Обь недалеко от поселка Зенково.

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Сотрудники следственного комитета по ХМАО выясняют, что стало причиной пожара на теплоходе, где один человек погиб и пятеро были травмированы. О начале проверки URA.RU сообщили в следственном управлении СК РФ по ХМАО. «Проводится процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного статьей 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть человека). Следователи и криминалисты следственного управления работают на месте происшествия. Устанавливают все обстоятельства и причины произошедшего», — сообщили в ведомстве. Также в СКР сообщили, что рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела. За нарушение правил безопасности при ведении строительных законодательством предусматривается наказание в виде лишения свободы до пяти лет. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО при пожаре на теплоходе погиб человек и пять пострадали. ЧП произошло на реке Обь недалеко от поселка Зенково.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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