Глава СКР Бастрыкин подключился к расследованию ЧП на теплоходе в ХМАО

Председатель СК России Александр Бастрыкин затребовал от руководителя СУ СКР по ХМАО Михаила Мокшина доклад о ходе проверки причин возгорания на теплоходе, в результате которого погиб капитан судна. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
«Председатель СК России поручил доложить о ходе установления обстоятельств возгорания судна в Ханты-Мансийском автономном округе. По факту возгорания судна проводится процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть человека)», — сообщает пресс-служба следственного комитета РФ в telegram-канале «Информационный центр СК России».
Ранее URA.RU рассказало, что при пожаре на судне компании «Нефтеюганский речной порт» погиб капитан теплохода, еще пять человек доставлены в больницу с ожогами. СУ СКР по ХМАО проводит проверку по признакам преступления, предусмотренного статьей 216 УК РФ, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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