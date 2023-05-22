22 мая 2023

Глава СКР Бастрыкин подключился к расследованию ЧП на теплоходе в ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Бастрыкин Александр. stock, бастрыкин александр, stock
Александр Бастрыкин потребовал представить результат проверки ЧП с теплоходом в ХМАО Фото:

Председатель СК России Александр Бастрыкин затребовал от руководителя СУ СКР по ХМАО Михаила Мокшина доклад о ходе проверки причин возгорания на теплоходе, в результате которого погиб капитан судна. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

«Председатель СК России поручил доложить о ходе установления обстоятельств возгорания судна в Ханты-Мансийском автономном округе. По факту возгорания судна проводится процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть человека)», — сообщает пресс-служба следственного комитета РФ в telegram-канале «Информационный центр СК России».

Ранее URA.RU рассказало, что при пожаре на судне компании «Нефтеюганский речной порт» погиб капитан теплохода, еще пять человек доставлены в больницу с ожогами. СУ СКР по ХМАО проводит проверку по признакам преступления, предусмотренного статьей 216 УК РФ, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Председатель СК России Александр Бастрыкин затребовал от руководителя СУ СКР по ХМАО Михаила Мокшина доклад о ходе проверки причин возгорания на теплоходе, в результате которого погиб капитан судна. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. «Председатель СК России поручил доложить о ходе установления обстоятельств возгорания судна в Ханты-Мансийском автономном округе. По факту возгорания судна проводится процессуальная проверка по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть человека)», — сообщает пресс-служба следственного комитета РФ в telegram-канале «Информационный центр СК России». Ранее URA.RU рассказало, что при пожаре на судне компании «Нефтеюганский речной порт» погиб капитан теплохода, еще пять человек доставлены в больницу с ожогами. СУ СКР по ХМАО проводит проверку по признакам преступления, предусмотренного статьей 216 УК РФ, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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