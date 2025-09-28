В Европе удивились из-за слов Трампа об Украине

Steigan: Трамп шокировал ЕС, призвав их разобраться с конфликтом на Украине
Трамп переложил ответственность за конфликт на Украине на страны ЕС, указано в материале
Трамп переложил ответственность за конфликт на Украине на страны ЕС, указано в материале

Европа была шокирована заявлением президента США Дональда Трампа о том, что ЕС должен разобраться с конфликтом на Украине. Об этом пишут иностранные СМИ.

«Обращение Дональда Трампа к Европе с призывом самостоятельно разобраться с конфликтом на Украине вызвало шок в столицах ЕС и европейских стран», — указано в материале норвежского портала Steigan. Также отмечается, что лидер Штатов переложил ответственность за конфликт на страны ЕС, продавая оружие и показывая, что Штаты «ничего не собираются делать», указано в материале.

Ранее Трамп в социальной сети Truth Social заявлял, что США будут продолжать поставлять оружие странам НАТО, чтобы страны Альянса делали с ним все, что пожелают. Об этом сообщали RT. Как раз именно это он и говорил, чтобы снять всю ответственность с Соединенных Штатов за продолжение конфликта на Украине.

