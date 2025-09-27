Молдавия и Украина готовы открыть второй фронт против России

Президент Молдавии Майя Санду готова вместе с ВСУ открыть второй фронт против России в Приднестровье. Она захватила власть и собирается нарисовать победу своей партии «Действие и солидарность» на парламентских выборах 28 сентября, заявил в интервью URA.RU заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков. Единственный шанс свергнуть Санду и изменить безумный вектор страны — объединение оппозиции в коалицию, но даже в этом случае проевропейские власти готовы подавить протесты и окончательно зачистить политическое поле.
— Власти Молдавии решили открыть в России только два участка для голосования. И то двумя участками их можно назвать лишь с натяжкой, они находятся почти в одном месте: один — в посольстве в Москве, второй буквально в соседнем здании. В Италии будет 75 участков, в Германии — 36. Почему так в открытую не дают голосовать людям в России?
— Это уже проверенная практика ЦИК и МИД Молдавии. Они не хотят допустить до голосования «неправильных» избирателей — тех, кто не поддерживает евроинтеграционные и русофобские стремления правящей партии «Действие и солидарность» (ПДС) и президента Санду, тех, кто ориентирован на добрые связи с Россией и интеграцию в наши проекты, например, Евразийский экономический союз. Такие граждане живут в России, Белоруссии. Им под лукавой формулировкой «невозможности обеспечения безопасности» фактически запретили голосовать на парламентских выборах.
350-тысячная диаспора граждан Молдавии — это цифры МИД Молдавии, по данным МВД РФ их число доходит до полумиллиона — сравнимо с количеством избирателей в Европе. Но в России открывают только два участка, которые смогут принять 10 тысяч человек. Это грубейшее нарушение избирательных прав молдавских граждан исключительно по политическим мотивам. Открытие десятков участков не только в Италии и Германии, а еще и, например, в Ирландии (12 участков — Прим. ред.), где проживает крайне мало молдаван, говорит о том, что роль заграничного округа является важнейшим для режима Санду.
— Отношения Москвы и Кишинева начали ухудшаться с конца 2020 года именно после прихода к власти Санду. 9 сентября она заявила о планах России «захватить Молдавию через избирательные урны», чтобы использовать против Украины и «превратить в плацдарм для гибридных атак на ЕС». Эти обвинения должны как-то помочь проевропейской партии победить?
— На фоне открытия двух участков в России подобные заявления выглядят смешно. Москва реально не может вообще никаким образом повлиять на избирательный процесс в Молдавии. Санду может проиграть только самой себе.
Молдавские выборы последних лет — это всегда соревнования антирейтингов. Люди готовы голосовать за кого угодно, лишь бы не за партию Санду.
— В Приднестровской Молдавской Республике (ПМР) проживают более 200 тысяч обладателей молдавских паспортов. Им тоже будет трудно отдать свой голос?
— Из 40 участков, которые были на прошлых выборах — их и тогда было недостаточно, оставили всего 12. Блокируют мосты якобы из соображений некой безопасности (Молдавия аккурат перед выборами начала ремонт сразу на семи мостах, соединяющих левый и правый берега Днестра. — Прим. ред.), на самом деле — по политическим мотивам.
Приднестровье по сути исключили из выборов. Санду и ее партия не хотят слушать голос Приднестровья.
Участки фактически находятся в приграничной зоне, контролируемой Кишиневым, удалены от крупных населенных пунктов. Многие расценивают это как психологическое давление, люди боятся, что их могут арестовать, схватить, особенно политических активистов, кто никогда не спускал российский флаг. Мы знаем настроения в этой фактически независимой республике, но многие просто опасаются ехать голосовать.
Уже много лет идет блокада ПМР, запугивание конфликтом, попытки устроить энергетический геноцид. Часть приднестровских граждан вообще не хочет никак ассоциировать себя с Молдавией, они не считают эти выборы своими. На мой взгляд, это ошибка, потому что нужно использовать выборы для того, чтобы изменить отношение к себе, привести к власти какие-то вменяемые силы вместо тех, кто готовит войну против ПМР.
— В стратегии обороны Молдавии российский контингент в ПМР называется угрозой. Параллельно Кишинев наращивает расходы на армию и намерен укреплять сотрудничество с НАТО. Есть ли риск, что Молдавия решится на авантюру против Приднестровья и находящихся там российских военных?
— Да, конечно. Есть большая опасность открытия второго фронта против России именно в ПМР, которая граничит с Молдавией и Украиной. Санду готовится окончательно решить приднестровский вопрос. Это объективно, это логика исторического и политического процессов.
Санду боится нападать на Приднестровье только вооруженными силами Молдавии. Разрабатывается план совместной с ВСУ провокации. Союзная нацистскому Киеву Молдавия считает ПМР своей территорией, поэтому украинские войска не могут зайти туда сами — это будет вмешательством во внутренние дела, но Украина и Молдавия вполне готовы действовать сообща, по некому приглашению о наведении там “конституционного порядка”.
В качестве места возможной провокации рассматривается зона села Колбасна, оно находится в полутора километрах от украинской границы. Это территория Приднестровья, там располагается крупнейший в Европе арсенал еще советских боеприпасов. Какие-то из них может уже непригодны, но все же.
Посол Украины в Молдавии Паун Роговей в открытую заявлял, что они хотят забрать это себе. Несмотря на помощь стран Запада, на Украине в основном советское вооружение. Эти снаряды им бы очень пригодились.
Особенно высокая вероятность провокации будет в период, когда переговорный процесс между Россией и Украиной зайдет в окончательный тупик. Еще один опасный момент — осенью 2026 года, когда Трампу будет абсолютно не до дел в Европе из-за промежуточных выборов в Конгресс.
— Президентские выборы год назад принесли сенсацию, Санду смогла победить во втором туре с 55,35% только благодаря участкам в западных странах для диаспоры. Внутри страны она проиграла. Стоит ли и сейчас ждать подобного?
— Последние президентские и парламентские выборы бьют мировые рекорды по доле голосов из-за рубежа. Порядка 20% голосов избирателей дает заграничный округ, где 95% голосов — за прозападного кандидата или партию. Там, как говорится, «голосует и живой, и мертвый» — очень сложно проконтролировать.
Молдавия — маленькая страна, у оппозиционных кандидатов не везде есть наблюдатели, многих из них не допускают на участки, есть еще голосование по почте, несоответствие цифр реального населения с цифрами избиркома, что говорит о технологии «мертвых душ».
— У ПДС большинство в парламенте. Есть ли шансы у Патриотического блока — главного конкурента — победить на выборах?
— Даже при всех политических махинациях ПДС может проиграть. Тогда возможно изменение политического курса.
— Если ПДС и Патриотический блок не смогут обеспечить себе большинство, у кого из них скорее получится сформировать коалицию с другими партиями, прошедшими в парламент?
— Объединение всех оппозиционных сил в коалицию — это единственная возможность свергнуть режим Санду. Тогда курс Молдавии на самоликвидацию изменится в каком-то более вменяемом направлении.
Сейчас не вся оппозиция солидарна в этом вопросе. Откровенно за такую коалицию выступает Патриотический блок, в который входят партия социалистов, партия коммунистов, «Будущее Молдовы» и «Сердце Молдовы» (25 сентября суд в Кишиневе на год ограничил деятельность оппозиционной партии «Сердце Молдовы». — Прим. ред.).
Есть блок «Альтернатива» во главе с бывшим кандидатом в президенты Александром Стояногло, мэром Кишинева Ионом Чебаном, бывшим премьером Ионом Кику, политтехнологом Марком Ткачуком. Эта партия позиционирует себя как аналог «Грузинской мечты» (правящая политическая партия в Грузии с 2012 года. — Прим. ред.) — проевропейская партия против Санду, но при этом стоящая на позициях суверенизма, против диктатуры Брюсселя. Во многом эта партия состоит из бывших выходцев из партии социалистов.
Еще одна сила, вопрос участия которой в коалиции подвешен, — это партия популиста Ренато Усатого «Наша Партия». Это самая непредсказуемая сила, она идет по рейтингам на четвертом месте, но возможно, что именно от доли голосов этой партии будет зависеть судьба коалиции. Такой вот парадокс. Как себя поведет Усатый сложно предсказать.
В свое время партия Усатого была официальным союзником ЛДПР при Жириновском. Хотя мы помним, что Владимир Вольфович отрекся от Усатого, назвал его предателем, когда тот резко переметнулся, начал выступать против Игоря Додона пуще, чем против Санду, то есть сыграл на повестке сил Запада, а не поддержал нашу политическую повестку.
— Председатель партии социалистов Игорь Додон сообщил, что Патриотический блок проведет протесты 29 сентября — на следующий день после голосования. Он обозначил две цели: защитить свою победу или потребовать отмены выборов в случае фальсификаций. Есть ли предпосылки, что ситуация после выборов выйдет из-под контроля?
— Это некая попытка Додона дать сигнал ЦИК, администрациям на местах, чтобы они нашли какие-то остатки совести и не участвовали в этих фальсификациях. Это элемент борьбы за власть. Действующий режим тоже, если их не устроит результат, конечно будет выводить людей на улицу и устраивать протесты, разгонять оппонентов с помощью силовиков.
Мы, кстати, видели это во время первого тура президентских выборов и еврореферендума прошлой осенью, когда Санду в истерике ночью кричала, что выборы сфальсифицированы, но потом, когда к утру накрутили голоса в ее пользу, она резко признала эти выборы и забыла о том, что говорила. Это показательный момент.
— Хотелось бы еще затронуть вопрос с Румынией. Там избранный в мае Никушор Дан выступает за объединение Румынии и Молдавии в единое государство. Окажут ли выборы на это какое-то влияние?
— У Молдавии и Румынии разные взгляды на этот вопрос. В Румынии считают, что нужно медленно и постепенно переформатировать сознание всех молдаван на румынцев. Санду хочет быстрее все это сделать, при своей политической жизни, поэтому язык теперь не молдавский, а румынский, румынская церковь давит молдавскую. Санду — политическая румынка, она надеется войти в Евросоюз через румынский шлюз.
