На Украине разыскивают российскую актрису

Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск российскую актрису Полину Агурееву. Об этом свидетельствуют данные, размещенные в официальной базе СБУ.
Агуреева заочно обвиняется украинскими правоохранителями в незаконном пересечении государственной границы и в оправдании действий России. Актриса была объявлена в розыск еще в 2024 году.
Российская артистка с 2022 года также фигурирует на украинском ресурсе «Миротворец» (признан экстремистским и запрещен в РФ). Авторы сайта указывают, что поводом для внесения ее в список стала не только поддержка специальной военной операции, но и участие в создании негативного образа Украины в телесериале «Ликвидация».
Полина Агуреева — заслуженная артистка России, лауреат Государственной премии и исполнительница ролей в театре и кино. Актриса снимается в ряде популярных проектов, в том числе в ее фильмографии есть участие с съемках сериала «Ликвидация».
Служба безопасности Украины систематически выдвигает заочные обвинения в адрес российских представителей политики, военной сферы, культуры и общественности. Так, например, глава государственной корпорации «Росатом» Алексей Лихачев был внесен СБУ в перечень разыскиваемых лиц. Лихачев числится в розыске на территории Украины с 2024 года, передает «Царьград». В его адрес заочно выдвинуты обвинения по статье о «посягательстве на суверенитет и территориальную целостность» страны.
