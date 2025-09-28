На Украине разыскивают российскую актрису

СБУ объявила в розыск российскую актрису Полину Агурееву
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
На Украине объявили в розыск актрису из сериала «Ликвидация»
На Украине объявили в розыск актрису из сериала «Ликвидация» Фото:

Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск российскую актрису Полину Агурееву. Об этом свидетельствуют данные, размещенные в официальной базе СБУ.

Агуреева заочно обвиняется украинскими правоохранителями в незаконном пересечении государственной границы и в оправдании действий России. Актриса была объявлена в розыск еще в 2024 году.

Российская артистка с 2022 года также фигурирует на украинском ресурсе «Миротворец» (признан экстремистским и запрещен в РФ). Авторы сайта указывают, что поводом для внесения ее в список стала не только поддержка специальной военной операции, но и участие в создании негативного образа Украины в телесериале «Ликвидация».

Полина Агуреева — заслуженная артистка России, лауреат Государственной премии и исполнительница ролей в театре и кино. Актриса снимается в ряде популярных проектов, в том числе в ее фильмографии есть участие с съемках сериала «Ликвидация».

Служба безопасности Украины систематически выдвигает заочные обвинения в адрес российских представителей политики, военной сферы, культуры и общественности. Так, например, глава государственной корпорации «Росатом» Алексей Лихачев был внесен СБУ в перечень разыскиваемых лиц. Лихачев числится в розыске на территории Украины с 2024 года, передает «Царьград». В его адрес заочно выдвинуты обвинения по статье о «посягательстве на суверенитет и территориальную целостность» страны.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск российскую актрису Полину Агурееву. Об этом свидетельствуют данные, размещенные в официальной базе СБУ. Агуреева заочно обвиняется украинскими правоохранителями в незаконном пересечении государственной границы и в оправдании действий России. Актриса была объявлена в розыск еще в 2024 году. Российская артистка с 2022 года также фигурирует на украинском ресурсе «Миротворец» (признан экстремистским и запрещен в РФ). Авторы сайта указывают, что поводом для внесения ее в список стала не только поддержка специальной военной операции, но и участие в создании негативного образа Украины в телесериале «Ликвидация». Полина Агуреева — заслуженная артистка России, лауреат Государственной премии и исполнительница ролей в театре и кино. Актриса снимается в ряде популярных проектов, в том числе в ее фильмографии есть участие с съемках сериала «Ликвидация». Служба безопасности Украины систематически выдвигает заочные обвинения в адрес российских представителей политики, военной сферы, культуры и общественности. Так, например, глава государственной корпорации «Росатом» Алексей Лихачев был внесен СБУ в перечень разыскиваемых лиц. Лихачев числится в розыске на территории Украины с 2024 года, передает «Царьград». В его адрес заочно выдвинуты обвинения по статье о «посягательстве на суверенитет и территориальную целостность» страны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...