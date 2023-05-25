В мэрию города ХМАО ищут замдиректора департамента по ЖКХ

26 мая 2023 в 07:08 Размер текста - 17 +

Кандидат должен не менее двух лет проработать на госслужбе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В администрацию Югорска (ХМАО) объявлен конкурс на замещении должности заместителя директора департамента жилищно-коммунального хозяйства и строительства. По информации портала «Госслужба» заработная плата будущего сотрудника мэрии составит от 91,3 до 142,5 тысяч рублей. «Открыта вакансия на замещение вакантной должности заместителя департамента жилищно-коммунальной политики администрации Югорска. Заработная плата составит от 91 до 142 500 рублей. Прием документов на конкурс с 25 мая по 14 июня», — сообщается на портале. Кандидат должен иметь уровень высшего образования не ниже специалитета или магистратуры и проработать не менее двух лет по специальности, а также два года занимать должности на государственной службе. Одним из основных навыков соискателя является умение оперативно принимать и реализовывать управленческие решения. Ранее URA.RU сообщало, что в администрации Березовского района (ХМАО) объявлены конкурсы на замещение вакантных должностей заместителей главы в области ЖКХ, малочисленных народов севера, формировании и реализации единой финансовой и бюджетной политики. Заработная плата будущих сотрудников мэрии составит от 185 до 190 тысяч рублей.

В администрацию Югорска (ХМАО) объявлен конкурс на замещении должности заместителя директора департамента жилищно-коммунального хозяйства и строительства. По информации портала «Госслужба» заработная плата будущего сотрудника мэрии составит от 91,3 до 142,5 тысяч рублей. «Открыта вакансия на замещение вакантной должности заместителя департамента жилищно-коммунальной политики администрации Югорска. Заработная плата составит от 91 до 142 500 рублей. Прием документов на конкурс с 25 мая по 14 июня», — сообщается на портале. Кандидат должен иметь уровень высшего образования не ниже специалитета или магистратуры и проработать не менее двух лет по специальности, а также два года занимать должности на государственной службе. Одним из основных навыков соискателя является умение оперативно принимать и реализовывать управленческие решения. Ранее URA.RU сообщало, что в администрации Березовского района (ХМАО) объявлены конкурсы на замещение вакантных должностей заместителей главы в области ЖКХ, малочисленных народов севера, формировании и реализации единой финансовой и бюджетной политики. Заработная плата будущих сотрудников мэрии составит от 185 до 190 тысяч рублей.