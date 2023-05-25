25 мая 2023
24 мая 2023

В мэрию города ХМАО ищут замдиректора департамента по ЖКХ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Заседание областной думы. Курган, депутат, совещание, чиновник, документы, заседание
Кандидат должен не менее двух лет проработать на госслужбе Фото:

В администрацию Югорска (ХМАО) объявлен конкурс на замещении должности заместителя директора департамента жилищно-коммунального хозяйства и строительства. По информации портала «Госслужба» заработная плата будущего сотрудника мэрии составит от 91,3 до 142,5 тысяч рублей.

«Открыта вакансия на замещение вакантной должности заместителя департамента жилищно-коммунальной политики администрации Югорска. Заработная плата составит от 91 до 142 500 рублей. Прием документов на конкурс с 25 мая по 14 июня», — сообщается на портале.

Кандидат должен иметь уровень высшего образования не ниже специалитета или магистратуры и проработать не менее двух лет по специальности, а также два года занимать должности на государственной службе. Одним из основных навыков соискателя является умение оперативно принимать и реализовывать управленческие решения.

Ранее URA.RU сообщало, что в администрации Березовского района (ХМАО) объявлены конкурсы на замещение вакантных должностей заместителей главы в области ЖКХ, малочисленных народов севера, формировании и реализации единой финансовой и бюджетной политики. Заработная плата будущих сотрудников мэрии составит от 185 до 190 тысяч рублей.

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В администрацию Югорска (ХМАО) объявлен конкурс на замещении должности заместителя директора департамента жилищно-коммунального хозяйства и строительства. По информации портала «Госслужба» заработная плата будущего сотрудника мэрии составит от 91,3 до 142,5 тысяч рублей. «Открыта вакансия на замещение вакантной должности заместителя департамента жилищно-коммунальной политики администрации Югорска. Заработная плата составит от 91 до 142 500 рублей. Прием документов на конкурс с 25 мая по 14 июня», — сообщается на портале. Кандидат должен иметь уровень высшего образования не ниже специалитета или магистратуры и проработать не менее двух лет по специальности, а также два года занимать должности на государственной службе. Одним из основных навыков соискателя является умение оперативно принимать и реализовывать управленческие решения. Ранее URA.RU сообщало, что в администрации Березовского района (ХМАО) объявлены конкурсы на замещение вакантных должностей заместителей главы в области ЖКХ, малочисленных народов севера, формировании и реализации единой финансовой и бюджетной политики. Заработная плата будущих сотрудников мэрии составит от 185 до 190 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...