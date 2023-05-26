В Серове нашли почву, зараженную нематодами

27 мая 2023 в 00:09 Размер текста - 17 +

Зараженную почву нашли на приусадебных участках в Серове Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Серове (Свердловская область) на приусадебных участках нашли почву, зараженную золотистой картофельной нематодой. Об этом сообщили в региональном референтном центре Россельхознадзора. «Фитосанитары обнаружили почву, зараженную золотистой картофельной нематодой на приусадебных участках в Серовском районе. <…> Информация направлена в Управление Россельхознадзора по Свердловской области для принятия фитосанитарных мер», — пишет пресс-служба ведомства на официальном сайте. Золотистая картофельная нематода широко распространена на территории России. Она сохраняется в почве в стадии цисты, наполненной яйцами и личинками. Затем они проникают в корни растений и губят их. При сильном поражении растения образуют массу мелких корней, отметили в ведомстве. Ранее сообщалось, что в Свердловской области нашли опасное масло. Специалисты Россельхознадзор сделали это с помощью компьютера.

В Серове (Свердловская область) на приусадебных участках нашли почву, зараженную золотистой картофельной нематодой. Об этом сообщили в региональном референтном центре Россельхознадзора. «Фитосанитары обнаружили почву, зараженную золотистой картофельной нематодой на приусадебных участках в Серовском районе. <…> Информация направлена в Управление Россельхознадзора по Свердловской области для принятия фитосанитарных мер», — пишет пресс-служба ведомства на официальном сайте. Золотистая картофельная нематода широко распространена на территории России. Она сохраняется в почве в стадии цисты, наполненной яйцами и личинками. Затем они проникают в корни растений и губят их. При сильном поражении растения образуют массу мелких корней, отметили в ведомстве. Ранее сообщалось, что в Свердловской области нашли опасное масло. Специалисты Россельхознадзор сделали это с помощью компьютера.