В Серове нашли почву, зараженную нематодами

В Серове (Свердловская область) на приусадебных участках нашли почву, зараженную золотистой картофельной нематодой. Об этом сообщили в региональном референтном центре Россельхознадзора.
«Фитосанитары обнаружили почву, зараженную золотистой картофельной нематодой на приусадебных участках в Серовском районе. <…> Информация направлена в Управление Россельхознадзора по Свердловской области для принятия фитосанитарных мер», — пишет пресс-служба ведомства на официальном сайте.
Золотистая картофельная нематода широко распространена на территории России. Она сохраняется в почве в стадии цисты, наполненной яйцами и личинками. Затем они проникают в корни растений и губят их. При сильном поражении растения образуют массу мелких корней, отметили в ведомстве.
Ранее сообщалось, что в Свердловской области нашли опасное масло. Специалисты Россельхознадзор сделали это с помощью компьютера.
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