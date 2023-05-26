26 мая 2023

В Серове нашли почву, зараженную нематодами

© Служба новостей «URA.RU»
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Рейд Россельхознадзора в китайские теплицы ООО Дружба Режевского района Свердловской области. Село Останино, россельхознадзор, образцы почвы
Зараженную почву нашли на приусадебных участках в Серове Фото:

В Серове (Свердловская область) на приусадебных участках нашли почву, зараженную золотистой картофельной нематодой. Об этом сообщили в региональном референтном центре Россельхознадзора.

«Фитосанитары обнаружили почву, зараженную золотистой картофельной нематодой на приусадебных участках в Серовском районе. <…> Информация направлена в Управление Россельхознадзора по Свердловской области для принятия фитосанитарных мер», — пишет пресс-служба ведомства на официальном сайте.

Золотистая картофельная нематода широко распространена на территории России. Она сохраняется в почве в стадии цисты, наполненной яйцами и личинками. Затем они проникают в корни растений и губят их. При сильном поражении растения образуют массу мелких корней, отметили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области нашли опасное масло. Специалисты Россельхознадзор сделали это с помощью компьютера.

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В Серове (Свердловская область) на приусадебных участках нашли почву, зараженную золотистой картофельной нематодой. Об этом сообщили в региональном референтном центре Россельхознадзора. «Фитосанитары обнаружили почву, зараженную золотистой картофельной нематодой на приусадебных участках в Серовском районе. <…> Информация направлена в Управление Россельхознадзора по Свердловской области для принятия фитосанитарных мер», — пишет пресс-служба ведомства на официальном сайте. Золотистая картофельная нематода широко распространена на территории России. Она сохраняется в почве в стадии цисты, наполненной яйцами и личинками. Затем они проникают в корни растений и губят их. При сильном поражении растения образуют массу мелких корней, отметили в ведомстве. Ранее сообщалось, что в Свердловской области нашли опасное масло. Специалисты Россельхознадзор сделали это с помощью компьютера.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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