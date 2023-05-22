В Свердловской области нашли опасное масло с помощью компьютера

23 мая 2023 в 03:27 Размер текста - 17 +

Производитель сделал 20 тонн масла из 24 000 литров молока Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Свердловской области инспекторы Россельхознадзора с использованием искусственного интеллекта нашли 20 тонн фальсифицированного сливочного масла, которое выработали из 24 000 литров молока, что, по данным ведомства, является невозможным. Компании, которая занимается производством данной продукции выдано предостережение. «Путем анализа данных системы „Меркурий“, полученных с использованием искусственного интеллекта, инспекторы нашли 20 тонн поддельного сливочного масла, которое выработали из 24 тонн молока. Это является невозможным, компании-производителю выдано предостережение и аннулирована регистрация в ФГИС „Меркурий“», — пишет пресс-служба свердловского Россельхознадзора на официальном сайте. В ведомстве отметили, что при производстве одной тонны сливочного масла необходимо около 20 тонн молока с массовой долей жиры 3,6%. «Поэтому нарушение налицо, поскольку подтвердить качество и безопасность вышеуказанной продукции не представляется возможным», — резюмировали в пресс-службе Россельхознадзора. Ранее сообщалось, что из Свердловской области пытались отправить зараженный пиломатериал в Армению. Агрономы пресекли отправку 600 кубометров, поскольку партия оказалась зараженной черным еловым усачом.

В Свердловской области инспекторы Россельхознадзора с использованием искусственного интеллекта нашли 20 тонн фальсифицированного сливочного масла, которое выработали из 24 000 литров молока, что, по данным ведомства, является невозможным. Компании, которая занимается производством данной продукции выдано предостережение. «Путем анализа данных системы „Меркурий“, полученных с использованием искусственного интеллекта, инспекторы нашли 20 тонн поддельного сливочного масла, которое выработали из 24 тонн молока. Это является невозможным, компании-производителю выдано предостережение и аннулирована регистрация в ФГИС „Меркурий“», — пишет пресс-служба свердловского Россельхознадзора на официальном сайте. В ведомстве отметили, что при производстве одной тонны сливочного масла необходимо около 20 тонн молока с массовой долей жиры 3,6%. «Поэтому нарушение налицо, поскольку подтвердить качество и безопасность вышеуказанной продукции не представляется возможным», — резюмировали в пресс-службе Россельхознадзора. Ранее сообщалось, что из Свердловской области пытались отправить зараженный пиломатериал в Армению. Агрономы пресекли отправку 600 кубометров, поскольку партия оказалась зараженной черным еловым усачом.