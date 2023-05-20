TRT Haber: на выборах президента Турции за рубежом проголосовали 470 тысяч человек

Более 470 тысяч граждан Турции, проживающих в других странах, приняли участие в первом дне второго тура президентских выборов. Об этом заявил Высшая избирательная комиссия.
«К 16.00 субботы в зарубежных представительствах проголосовали 452 тысячи 257 человек, на погранпунктах — 19 тысяч 477», —
Уточняется, что голосование в других странах продлится до 24 мая. Для этого в 73 странах установлены 3,4 тысячи участков.
В Турции назначили второй тур выборов президента, так как ни один из кандидатов не набрал более 50%. В тором туре за пост главы республики поборются Реджеп Тайип Эрдоган и Кемаль Кылычдароглу, пишет «Царьград». При этом посол Турции в РФ Мехмет Самсар заявил, что отношения между турецкими властями и РФ вряд ли изменятся после после подведения итогов выборов, пишет
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